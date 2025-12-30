Niegan que haya habido un ataque a una residencia de Putin

Paralelamente, Putin mantuvo ayer una conversación telefónica con el presidente estadounidense, Donald Trump, para intercambiar impresiones sobre los avances de las negociaciones tras la reunión del domingo en Florida entre Trump y Zelenski. La conversación fue “positiva”, indicó la Casa Blanca. Sin embargo, según el consejero diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov, Putin dijo a su homólogo estadounidense que la posición de Rusia sobre “ciertos acuerdos alcanzados en la fase anterior” y sobre las soluciones planteadas sería “reexaminada” tras el “ataque terrorista” de Kiev.