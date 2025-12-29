River pierde otra joya: se va del club por la "patria potestad"

River Plate atraviesa un mercado de pases con foco en reforzar el primer equipo, pero hoy enfrenta un contratiempo en su semillero: Luca Scarlato, enganche de la Séptima División y habitual convocado a las juveniles de la AFA, dejará la institución sin haber estampado su primer vínculo profesional.
La salida del juvenil se dará bajo el mecanismo conocido como patria potestad, que permite a los padres decidir el destino de un menor antes de que firme contrato, lo que implica que River no recibirá dinero por su formación.
Desde Núñez reconocen que existieron intentos reiterados de la dirigencia para que el chico rubricara su contrato, pero ninguno prosperó: según fuentes del club, las ofertas fueron rechazadas y su representante, Martín Guastadisegno, ya había definido la salida hacia el fútbol italiano.
El destino que se da por hecho es la Serie A italiana, con el Parma como club probable de destino, aunque en el último tiempo también se lo vinculó a otras instituciones europeas antes de que la salida quedara definida.
El volante es considerado desde hace tiempo una de las principales promesas de las formativas riverplatenses y su partida se suma a una lista de casos similares que ya afectaron al fútbol argentino en los últimos años.
A nivel deportivo, tuvo una temporada destacada: su nombre integró convocatorias de selecciones juveniles, desde la Sub-16 hacia arriba, y también supo brillar con la camiseta de River en torneos de Inferiores, reforzando la percepción de que su salida representa una pérdida de talento formado en casa.
La situación abre nuevamente el debate sobre la legislación deportiva y la protección de clubes formadores, dado que la patria potestad habilita a menores a tomar este tipo de decisiones sin que la entidad de origen reciba compensación.