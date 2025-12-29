Secciones
LA GACETA
DeportesFútbol

River pierde otra joya: se va del club por la "patria potestad"

Una de las principales promesas de las Divisiones Inferiores del Millonario dejará el club sin haber firmado su primer contrato profesional.

La joya de la cantera que se irá sin dejar ganancias al club. La joya de la cantera que se irá sin dejar ganancias al club.
Hace 1 Hs

River Plate atraviesa un mercado de pases con foco en reforzar el primer equipo, pero hoy enfrenta un contratiempo en su semillero: Luca Scarlato, enganche de la Séptima División y habitual convocado a las juveniles de la AFA, dejará la institución sin haber estampado su primer vínculo profesional.

La salida del juvenil se dará bajo el mecanismo conocido como patria potestad, que permite a los padres decidir el destino de un menor antes de que firme contrato, lo que implica que River no recibirá dinero por su formación. 

Desde Núñez reconocen que existieron intentos reiterados de la dirigencia para que el chico rubricara su contrato, pero ninguno prosperó: según fuentes del club, las ofertas fueron rechazadas y su representante, Martín Guastadisegno, ya había definido la salida hacia el fútbol italiano.

El destino que se da por hecho es la Serie A italiana, con el Parma como club probable de destino, aunque en el último tiempo también se lo vinculó a otras instituciones europeas antes de que la salida quedara definida. 

El enganche vistiendo los colores de la selección juvenil. El enganche vistiendo los colores de la selección juvenil.

El volante es considerado desde hace tiempo una de las principales promesas de las formativas riverplatenses y su partida se suma a una lista de casos similares que ya afectaron al fútbol argentino en los últimos años. 

A nivel deportivo, tuvo una temporada destacada: su nombre integró convocatorias de selecciones juveniles, desde la Sub-16 hacia arriba, y también supo brillar con la camiseta de River en torneos de Inferiores, reforzando la percepción de que su salida representa una pérdida de talento formado en casa. 

La situación abre nuevamente el debate sobre la legislación deportiva y la protección de clubes formadores, dado que la patria potestad habilita a menores a tomar este tipo de decisiones sin que la entidad de origen reciba compensación.  

Temas Buenos AiresClub Atlético River PlateItaliaRepública ArgentinaLiga Profesional de Fútbol
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Degollaron a una mujer durante una pelea
1

Degollaron a una mujer durante una pelea

Jaldo recibió al Bloque Independencia y analizó el balance legislativo 2025
2

Jaldo recibió al Bloque Independencia y analizó el balance legislativo 2025

Un camarista tucumano renunció al Tribunal de Ética de la AFA
3

Un camarista tucumano renunció al Tribunal de Ética de la AFA

Caso Lebbos: rechazan el pedido de libertad condicional de Eduardo Di Lella
4

Caso Lebbos: rechazan el pedido de libertad condicional de Eduardo Di Lella

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir
5

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

VIDEO. Lluvias intensas y calles colapsadas: el temporal complicó la jornada en la capital tucumana
6

VIDEO. Lluvias intensas y calles colapsadas: el temporal complicó la jornada en la capital tucumana

Más Noticias
VIDEO. Lluvias intensas y calles colapsadas: el temporal complicó la jornada en la capital tucumana

VIDEO. Lluvias intensas y calles colapsadas: el temporal complicó la jornada en la capital tucumana

Vértigo, presión y el “plan Díaz”: así fue la intensa mañana de Atlético Tucumán

Vértigo, presión y el “plan Díaz”: así fue la intensa mañana de Atlético Tucumán

Jaldo recibió al Bloque Independencia y analizó el balance legislativo 2025

Jaldo recibió al Bloque Independencia y analizó el balance legislativo 2025

Un camarista tucumano renunció al Tribunal de Ética de la AFA

Un camarista tucumano renunció al Tribunal de Ética de la AFA

Escándalo en la AFA: investigan transferencias por U$S500.000 a empresas vinculadas con Toviggino

Escándalo en la AFA: investigan transferencias por U$S500.000 a empresas vinculadas con Toviggino

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

Qué es y cómo se contagia la leptospirosis: la grave enfermedad que contrajo una ex Gran Hermano

Qué es y cómo se contagia la leptospirosis: la grave enfermedad que contrajo una ex Gran Hermano

Degollaron a una mujer durante una pelea

Degollaron a una mujer durante una pelea

Comentarios