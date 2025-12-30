Efemérides del martes 30 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El 30 de diciembre también se recuerda el nacimiento de la artista estadounidense Patti Smith en 1946. La cantante fue una de las primeras mujeres en incursionar en el género punk, lo que la convirtió en una de las más influyentes en el género. A lo largo de su carrera, Patti Smith recibió numerosas distinciones: fue incluida por la revista Rolling Stone en la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos y años más tarde ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll.