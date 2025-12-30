Efemérides del martes 30 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Cada 30 de diciembre se recuerda una de los desastres más impactantes en la historia argentina: la tragedia de Cromañón en 2004, un incendio en el que fallecieron 194 personas y más de 1.400 resultaron heridas mientras se celebraba el concierto de la banda de rock Callejeros en el establecimiento ubicado en el barrio porteño de Once.
El siniestro fue uno de los que mayor trascendencia mediática y social tuvo en el país, y por el cual los familiares de las víctimas todavía continúan pidiendo justicia y reclamando por sus seres queridos fallecidos. Además, provocó la destitución del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, y la clausura de varios boliches que no cumplían con los requisitos mínimos para su apertura.
En tanto, el 30 de diciembre de 2001 Adolfo Rodríguez Saá renunció a la presidencia interina del país por carecer de apoyo en su propio partido. Fue reemplazado por Eduardo Camaño, entonces titular de la Cámara de Diputados.
Por su parte, el 30 de diciembre de 2006 Saddam Hussein fue ejecutado en la horca en Bagdad, Irak, como consecuencia de su participación en el fallecimiento de 148 iraquíes chiíes de la aldea de Duyail durante su régimen, en 1983. Al escuchar su condena, anunciada en los meses previos a su fallecimiento, el ex dictador se retiró al grito de "Alá es grande".
El 30 de diciembre también se recuerda el nacimiento de la artista estadounidense Patti Smith en 1946. La cantante fue una de las primeras mujeres en incursionar en el género punk, lo que la convirtió en una de las más influyentes en el género. A lo largo de su carrera, Patti Smith recibió numerosas distinciones: fue incluida por la revista Rolling Stone en la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos y años más tarde ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll.
Efemérides del 30 de diciembre
39 – Nace en Roma, Tito Flavio Vespasiano, emperador romano.
1823 – El gobierno de Buenos Aires decreta la inviolabilidad de la propiedad de las obras publicadas por la prensa.
1865 – Nace en Bonbai, India, Joseph Rudyard Kipling, escritor, autor de «El libro de la selva».
1882 – Nace Angel Roffo, investigador y médico cancerólogo argentino.
1916 – Asesinan en San Petesburgo al monje siberiano Rasputín.
1918 – La liga Espartaco liderada por Rosa Luxemburgo toma el nombre de Partido Comunista Alemán.
1922 – El Congreso de los Soviets, reunido en Moscú, aprueba la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
1941 – En la India Majatma Gandhi dimite de la presidencia del Partido del Congreso Nacional Indio.
1941 – Muere El Lissitzky, artista ruso.
1945 – En Buenos Aires se inaugura el actual edificio del Hospital Argerich en La Boca.
1946 – Nace Patti Smith, cantante estadounidense.
1947 – Nace la cantante argentina Teresa Parodi.
1961 – Nace el atleta Ben Johnson.
1975 – Nace Eldrick "Tiger" Woods, el número uno del golf.
1984 – Nace LeBron James, baloncestista estadounidense.
1999 – En Venezuela, se aprueba y pone en vigencia la nueva constitución de la nación, naciendo así, la cuarta república.
2004 – Muere Artie Shaw, director de orquesta y clarinetista estadounidense de jazz.
2011 – Muere Diego Rapoport, tecladista y compositor argentino de jazz y rock.
2014 – Muere Luise Rainer, actriz alemana, nacionalizada estadounidense.