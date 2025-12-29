Cuánto cuesta instalar una pileta este verano y qué conviene tener en cuenta antes de invertir

Más allá del costo de compra, el mantenimiento mensual es uno de los factores clave a tener en cuenta. Durante el verano, mantener el agua en condiciones puede costar entre U$S 130 y U$S 140, es decir, entre $190.000 y $200.000 mensuales. Los principales insumos son el cloro granulado o en pastillas (entre $8.000 y $11.000 por kilo), alguicidas y clarificadores ($7.000 a $10.000 por litro), correctores de pH ($5.000 a $20.000) y kits de medición, que rondan entre $9.000 y $15.000. A esto se suma el consumo eléctrico de la bomba, aunque en invierno el gasto baja hasta un 80%, ya que solo se realiza mantenimiento básico.