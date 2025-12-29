Preocupa el estado de salud de Lourdes Fernández tras la muerte de una amiga: “Le pegó muy mal”

Ante la preocupación generalizada, el equipo de Lape Club Social (América) se comunicó con Mabel, la madre de Lourdes, quien brindó detalles sobre cómo se encuentra su hija. “Ella viene de pasar la Nochebuena con la familia. Estaba muy bien, se vino a quedar a dormir, estuvo súper y hasta la cargaba de que iba a verla a su show. El 25 fue a ver a su papá y al día siguiente me llama angustiada porque una bajista que tocaba con ella murió, le pegó muy mal”, relató.