Preocupa el estado de salud de Lourdes Fernández tras la muerte de una amiga: “Le pegó muy mal”

La salud emocional de Lourdes Fernández volvió a generar preocupación entre sus seguidores y su entorno más cercano. A dos meses de la detención de su ex pareja -acusado de violencia de género y privación ilegítima de la libertad-, la cantante de Bandana atraviesa un nuevo golpe anímico tras la muerte de su amiga Ariana Falcó Aureli, una noticia que la impactó de manera profunda.
En las últimas horas, la artista utilizó sus redes sociales para expresar su dolor. A través de distintas historias de Instagram, se la vio visiblemente afectada, compartiendo imágenes de momentos cotidianos -como tomar café en la cama- acompañadas de mensajes cargados de tristeza. El tono de sus publicaciones encendió la alarma entre sus seguidores y rápidamente la situación llegó a los medios.
Ante la preocupación generalizada, el equipo de Lape Club Social (América) se comunicó con Mabel, la madre de Lourdes, quien brindó detalles sobre cómo se encuentra su hija. “Ella viene de pasar la Nochebuena con la familia. Estaba muy bien, se vino a quedar a dormir, estuvo súper y hasta la cargaba de que iba a verla a su show. El 25 fue a ver a su papá y al día siguiente me llama angustiada porque una bajista que tocaba con ella murió, le pegó muy mal”, relató.
Según explicó, la noticia provocó un quiebre emocional inesperado. “Me dijo que podía haber sido ella. Saben que yo no pregunto, dejo que cuente lo que siente. El domingo me volvió a llamar, yo estaba de guardia. Me cuenta que no podía dormir, que estaba angustiada… Obviamente veo sus historias y aunque en otro momento por ahí le sugería que las baje, no digo nada porque ella tiene que ver en qué estado se muestra”, detalló.
Mabel también se refirió a las dificultades que atraviesa Lourdes en este proceso de recuperación emocional. “Es muy difícil la ayuda. Está con un psiquiatra, pero es renuente a tomar la medicación y no se la puede obligar porque si no hay que declararla incapaz, lo cual ella no es. En el trabajo brilla, cumple sus compromisos, pero hay una parte de su psiquis que es todo un proceso…”, explicó, remarcando que su hija continúa activa profesionalmente, aunque atraviesa un momento interno complejo.
Sobre el fallecimiento de la bajista, la madre de la cantante contó que, según le informaron, se trató de una leucemia. “Era joven, no sé si incluso más que ella. Yo le dije: ‘vivió lo que tenía que vivir’. En casa manejamos esa filosofía”, expresó, y agregó que, si bien la muerte siempre fue un tema hablado en la familia, le llamó la atención la intensidad de la reacción de Lourdes: “Me llamó la atención cómo reaccionó”.
Finalmente, Mabel también respondió sobre la vida cotidiana de su hija y si le preocupa que viva sola. “No sé si es una recaída, ella está viviendo con una amiga y sus padres, por lo que no creo que consuma. Ella dice que no, pero no lo sé. Está en recuperación y yo trato de no meterme más allá de lo que ella me cuenta”, concluyó, dejando en claro que el acompañamiento continúa, aunque respetando los tiempos y los límites de Lourdes.