El futuro llegó a Núñez: River iniciará en mayo la megaobra para techar y ampliar el Monumental

El anuncio llega en un contexto de récord. Según datos de Transfermarkt, River volvió a ser en 2025 el club con mayor asistencia promedio del mundo, con más de 85.000 lugares ocupados por partido. Sin embargo, la idea institucional es seguir creciendo. Tras la remodelación que se inició en el cierre de la gestión de Rodolfo D’Onofrio y continuó durante la presidencia de Jorge Brito, ahora el oficialismo avanzará con un nuevo anillo superior y una estructura de techo que implicará una inversión cercana a los 100 millones de dólares.