El futuro llegó a Núñez: River iniciará en mayo la megaobra para techar y ampliar el Monumental

River Plate se prepara para dar otro golpe de infraestructura en el fútbol sudamericano. El club anunciará hacia fines de enero un proyecto integral de techado y ampliación del estadio Monumental, que llevará su capacidad a cerca de 100.000 espectadores y lo convertirá en el primer estadio de la región con todas sus tribunas cubiertas. La dirigencia que encabeza Stefano Di Carlo ya tiene el plan consolidado y la fecha de inicio definida: mayo de 2026.
El anuncio llega en un contexto de récord. Según datos de Transfermarkt, River volvió a ser en 2025 el club con mayor asistencia promedio del mundo, con más de 85.000 lugares ocupados por partido. Sin embargo, la idea institucional es seguir creciendo. Tras la remodelación que se inició en el cierre de la gestión de Rodolfo D’Onofrio y continuó durante la presidencia de Jorge Brito, ahora el oficialismo avanzará con un nuevo anillo superior y una estructura de techo que implicará una inversión cercana a los 100 millones de dólares.
El proyecto contempla levantar una estructura independiente en el perímetro exterior del estadio, con aproximadamente 100 columnas que sostendrán el techo y la nueva bandeja. El diseño está pensado para minimizar el impacto deportivo: la intención es que River mantenga su localía, aunque desde el club reconocen que podrían perderse hasta tres partidos en el Monumental durante el proceso de obra. Además, se descartó la opción de un techo total tipo “domo”, ya que el césped necesita exposición a rayos UV para mantenerse en óptimas condiciones.
Desde el club señalan que el techo traerá múltiples beneficios. Por un lado, permitirá reducir los costos de mantenimiento al proteger butacas y estructuras de la intemperie. También abrirá la puerta a nuevos acuerdos de naming y branding, y potenciará la llegada de recitales de gran escala con mejor acústica y logística más simple. A esto se suma que la FIFA recomienda techado total para estadios candidatos a albergar instancias centrales del Mundial 2030.
Un Monumental pensado para el futuro
La obra será uno de los ejes estratégicos de la nueva gestión, junto con el fortalecimiento deportivo y la expansión internacional de la marca River. Con el anuncio previsto para enero y el inicio de trabajos en mayo, el Monumental volverá a transformarse: el estadio con mayor capacidad del continente sumará ahora un techo que también buscará convertirlo en la cancha más moderna de Sudamérica. Sí: el futuro en Núñez ya empezó.