La Nación analiza cambios en “Volver al Trabajo”: qué impacto tendría en Tucumán

En la cartera que conduce Masso advirtieron que será clave sostener estos envíos, por un lado, porque una parte importante de los destinatarios de Volver al Trabajo todavía se están capacitando. Y en muchos casos, por otra parte, esas personas se mantienen brindando tareas -acordes a la remuneración- en el ámbito de comunas rurales, de municipios y de distintas organizaciones. “Sí hay una contraprestación”, enfatizaron desde el Ministerio de Desarrollo Social.