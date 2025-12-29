La Nación analiza cambios en “Volver al Trabajo”: qué impacto tendría en Tucumán

Las versiones sobre posibles cambios en dos planes sociales estratégicos a cargo de la Nación, “Volver al Trabajo” (VAT) y “Programa de Acompañamiento Social” (PAS), genera expectativas en unos 71.000 beneficiarios registrados en Tucumán.
Se trata de dos mecanismos de asistencia que comenzaron a ser ejecutados en abril de 2024, durante la primera parte de la gestión de Javier Milei (La Libertad Avanza), a través del Ministerio de Capital Humano de la Nación.
Estos planes reemplazaron al ahora desaparecido “Potenciar Trabajo”, que había sido lanzado durante la presidencia de Alberto Fernández (PJ), en 2020.
Sus beneficiarios perciben un ingreso mensual no remunerativo de $78.000, una cifra que permanece congelada desde 2023.
Pero comenzaron a circular trascendidos respecto a modificaciones en ambos programas -tanto en Volver al Trabajo como en Acompañamiento Social-, y si bien no hubo confirmaciones oficiales, en la Casa de Gobierno están al tanto de la idea de la cartera a cargo de Sandra Pettovello de llevar adelante una “prueba piloto” con una nueva modalidad en la aplicación de estos planes de reinserción laboral.
Por ello, incluso, no se descarta que durante enero se concrete una misión oficial a Buenos Aires por parte del equipo que conduce el ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Federico Masso, para interiorizarse sobre los alcances de los eventuales cambios en el ex “Potenciar Trabajo” y, en simultáneo, para gestionar la continuidad de los ingresos que perciben los beneficiarios tucumanos del “VAT” y del “PAS”.
Según datos incluidos en el Informe 143 de la Jefatura de Gabinete de la Nación ante el Senado, en mayo de 2025 percibieron la asistencia de $78.000 por “Volver al Trabajo” 57.698 personas en Tucumán. Y en la Casa de Gobierno estiman que, sumando el Programa de Acompañamiento Social, la cifra ronda los 71.000 beneficiarios.
De este modo, entre ambos planes de reinserción laboral (VAT y PAS) se generan ingresos por unos $ 5.538 millones mensuales para personas en situación vulnerable de esta provincia.
A ello se suman los recursos generados por otras políticas de asistencia a cargo del Estado y compatibles con el ex Potenciar Trabajo, como la Asignación Universal por Hijo (AUH).
En la cartera que conduce Masso advirtieron que será clave sostener estos envíos, por un lado, porque una parte importante de los destinatarios de Volver al Trabajo todavía se están capacitando. Y en muchos casos, por otra parte, esas personas se mantienen brindando tareas -acordes a la remuneración- en el ámbito de comunas rurales, de municipios y de distintas organizaciones. “Sí hay una contraprestación”, enfatizaron desde el Ministerio de Desarrollo Social.
Posibles modificaciones: las versiones que circulan
Según trascendió en distintos medios de alcance nacional, la intención del Gobierno de Milei es poner en marcha, a partir del 6 de enero, un programa piloto para reconvertir los planes sociales en un sistema de educación con salida laboral, orientado a generar posibilidades de empleo.
La primera etapa comenzaría con sólo 20 personas seleccionadas, quienes formarán parte de un modelo de capacitación presencial, aunque los alcances de la propuesta -todavía pendiente de ser oficializada- serán ajustados antes de una posible ampliación de la medida.
Así, en principio, los beneficiarios deberían cursar dos módulos de un taller de dos meses (con ocho clases cada uno), con requisitos mínimos (como el 70% de asistencia) para acceder a una certificación profesional.
Según consignó el sitio Ambito.com, el dictado combinará contenidos teóricos y prácticos. Estarán incluidos los materiales de estudio y de trabajo. Esta primera capacitación estaría a cargo de Sinteplast.
Una alternativa que se maneja es que, en lugar de recibir una acreditación mensual de fondos, los beneficiarios de "Volver al Trabajo" accedan a esas herramientas de formación, con las cuales podrán mejorar sus perspectivas de acceder a puestos de empleo.
Esta experiencia inicial, que se desarrollará en el barrio porteño de La Paternal, podría servir como potencial modelo para ser implementado en distritos de todo el país durante 2026.
De todas maneras, durante este plan piloto, los más de 900.000 beneficiarios de todo el país de “Volver al Trabajo” y del “Programa de Acompañamiento Social” continuarán percibiendo los $78.000 cada mes.
El plan Volver al Trabajo alcanza a las personas que resultaron transferidas del programa “Potenciar Trabajo”. Entre sus prestaciones figuran distintos servicios, como orientación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo; la capacitación y certificación de competencias laborales; prácticas formativas en ambientes de trabajo; y acciones de promoción para la inserción en el empleo asalariado registrado y en el trabajo independiente, según detalla el sitio web oficial.
En cuanto al PAS, su objetivo es acompañar a los beneficiarios del ex Potenciar Trabajo de más de 50 años, o que son madres de cuatro o más hijos menores de 18 años.