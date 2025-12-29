Preocupación en México por un ex jugador de la Selección Argentina: atraviesa un delicado cuadro neurológico

La estadía de Lucas Ocampos en el fútbol mexicano atraviesa una etapa compleja. El club informó que el ex jugador de River Plate padece una parálisis facial, un cuadro neurológico que lo obligó a realizar reposo absoluto y le impide comenzar la pretemporada con vistas al Torneo Clausura 2026.
Según el parte médico difundido por Rayados de Monterrey, Ocampos presenta una parálisis facial en una de las mitades del rostro, de probable origen viral. Tras ser evaluado por un especialista, el cuerpo médico determinó al menos siete días de reposo, con controles diarios para monitorear su evolución y definir los próximos pasos.
Este nuevo contratiempo se suma a un antecedente reciente que ya había interrumpido su actividad. A fines de noviembre, el futbolista sufrió un accidente doméstico cuando intentó asistir a una de sus hijas tras una caída en una clase de equitación. En medio del apuro, perdió el control de un monopatín, cayó sobre el asfalto y el golpe le provocó una fractura de muñeca y un traumatismo facial. Aquella lesión lo dejó fuera de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 y lo mantuvo inactivo durante varias semanas.
Ahora, la aparición de la parálisis facial profundiza el parate y vuelve a poner el foco en su recuperación integral. Ocampos quedó marginado del cierre de la preparación y también fue descartado para los compromisos amistosos de la Copa Pacífica, mientras se espera una nueva evaluación médica que determine si puede reincorporarse progresivamente a los entrenamientos.
DURO PRESENTE PARA LUCAS OCAMPOS. Rayados de Monterrey confirmÃ³ en un parte mÃ©dico que sufre una "parÃ¡lisis facial de hemicara izquierda de probable etiologÃa viral". El crack ex-River mostrÃ³ en redes sociales como viene atravesando el reposo... pic.twitter.com/QNmJFw0ukM— SportsCenter (@SC_ESPN) December 29, 2025
Desde Monterrey transmiten cautela. La prioridad es la salud del futbolista y no acelerar los tiempos de regreso. En el club confían en que, una vez superado este cuadro, pueda dejar atrás una racha adversa que marcó su recorrido desde su llegada en septiembre de 2024, cuando desembarcó como refuerzo de jerarquía con la expectativa de pelear títulos.
El objetivo inmediato sigue siendo el Clausura 2026. Por ahora, el presente manda y Ocampos debe hacer reposo, controles y juntar paciencia para un jugador que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera en el exterior.