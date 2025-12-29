Preocupación en México por un ex jugador de la Selección Argentina: atraviesa un delicado cuadro neurológico

Este nuevo contratiempo se suma a un antecedente reciente que ya había interrumpido su actividad. A fines de noviembre, el futbolista sufrió un accidente doméstico cuando intentó asistir a una de sus hijas tras una caída en una clase de equitación. En medio del apuro, perdió el control de un monopatín, cayó sobre el asfalto y el golpe le provocó una fractura de muñeca y un traumatismo facial. Aquella lesión lo dejó fuera de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 y lo mantuvo inactivo durante varias semanas.