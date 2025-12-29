Graciela Alfano homenajeó a Brigitte Bardot y sorprendió por el gran parecido entre ambas

Brigitte Bardot, una de las figuras más influyentes y controvertidas del cine europeo del siglo XX murió el 28 de diciembre a los 91 años. En homenaje a su gran legado en la historia del cine y la cultura, la vedette argentina Graciela Alfano rememoró en sus redes sociales a la recién fallecida. Lo principal del recuerdo de Graciela es que Bardot fue una influencia estética para ella: “Te amo, Brigitte Bardot. Mi homenaje a tu belleza eterna”, escribió Alfano.