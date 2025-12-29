Graciela Alfano homenajeó a Brigitte Bardot y sorprendió por el gran parecido entre ambas

Brigitte Bardot, una de las figuras más influyentes y controvertidas del cine europeo del siglo XX murió el 28 de diciembre a los 91 años. En homenaje a su gran legado en la historia del cine y la cultura, la vedette argentina Graciela Alfano rememoró en sus redes sociales a la recién fallecida. Lo principal del recuerdo de Graciela es que Bardot fue una influencia estética para ella: “Te amo, Brigitte Bardot. Mi homenaje a tu belleza eterna”, escribió Alfano.
Nacida el 28 de septiembre de 1934 en París, en el seno de una familia burguesa, “BB” (como la llamaban) mostró desde muy joven una fuerte inclinación por la danza y el arte. Antes de llegar al cine, había incursionado en el modelaje, una experiencia que le abrió las puertas de la industria cinematográfica francesa.
El gran parecido entre Graciela Alfano y Brigitte Bardot
Alfano expresó su admiración hacia Bardot mediante una publicación que compara un retrato clásico de la protagonista de Y Dios creó a la mujer con una fotografía propia. La vedette acompañó estas imágenes con un mensaje de afecto y un collage titulado “Ícono del ícono”, reforzando el impacto que la figura francesa tuvo en su propia imagen. Este tributo digital destaca la vigencia de Bardot como un referente estético y emocional para la celebridad argentina.
Este homenaje representa la culminación de años en los que Alfano reivindicó a la actriz europea como su principal fuente de inspiración en cuanto a estilo y actitud. En diversas apariciones televisivas, la argentina adoptó estéticas propias de los años 60, caracterizadas por flequillos definidos y peinados recogidos que emulaban la impronta de la fallecida estrella. Tras el deceso de la leyenda francesa, el vínculo simbólico entre ambas cobró una relevancia mucho más profunda y emotiva en el discurso de Alfano.
La salud de Brigitte Bardot: internaciones, cirugías y el comunicado oficial
La recordada actriz había pasado tres semanas hospitalizada en Tolón, en el sureste de Francia, debido a una intervención quirúrgica vinculada a "una enfermedad grave", según había informado el diario Var Matin. Y en enero de 2023, la actriz ya había sido hospitalizada a causa de una insuficiencia respiratoria.
La muerte de Bardot marca el final de una era. Su legado excede el cine: fue una figura que condensó los cambios culturales de la segunda mitad del siglo XX, desde la revolución sexual hasta el surgimiento del culto a la celebridad. Su imagen, reproducida miles de veces en fotografías, afiches y películas, sigue siendo sinónimo de una belleza natural y rebeldía.