Capacitación, territorio y gestión: Albarracín destacó un año de fuerte presencia de la Secretaría de Gobierno en toda la provincia

La capacitación como herramienta de transformación social fue uno de los ejes centrales del balance que realizó el secretario de Estado de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín, al repasar en L AGACETA la actividad de la Secretaría a lo largo del año. Con la Escuela de Gobierno como columna vertebral, la gestión -dijo- alcanzó a más de 12.000 tucumanos en distintos puntos del territorio provincial.
“Uno de los aspectos que tiene la Secretaría es tener a cargo la Escuela de Gobierno, y una de las improntas que le hemos puesto a la gestión, a pedido del gobernador, es la generación de oportunidades para los tucumanos”, sostuvo Albarracín. En ese sentido, remarcó que las capacitaciones no se concentraron únicamente en la capital, sino que llegaron “desde Trancas hasta La Cocha, desde Ranchillos hasta Amaicha del Valle”.
El funcionario explicó que las temáticas fueron definidas en función de las demandas locales. “En algunos lugares nos pedían cómo generar comunidades anfitrionas para el turismo; en otros, capacitaciones vinculadas al emprendedurismo. Fuimos dando respuestas a las necesidades concretas de cada zona”, señaló.
Albarracín destacó además que la oferta formativa es abierta y gratuita. “La Escuela de Gobierno no es exclusiva para empleados públicos: es para toda la comunidad. La gratuidad también es clave, porque muchas veces el costo es un valladar para capacitarse”, afirmó.
Uno de los trayectos más relevantes fue el de operadores en salud mental comunitaria, desarrollado junto a la Secretaría de Políticas Integrales sobre Adicciones. “Buscamos formar preventores en adicciones, no solo desde el Estado, sino con una alianza estratégica con la sociedad civil. La droga y la ludopatía atraviesan a todos los sectores sociales”, advirtió. De los 550 inscriptos, 450 finalizaron el curso, un índice que el secretario calificó como “muy alto”.
En materia ambiental, la Secretaría impulsó dos trayectos de formación para promotores ambientales. “Cuidar el medio ambiente es un deber de todos los ciudadanos. En el segundo tramo del año trabajamos específicamente con docentes, para fortalecer ese compromiso desde la educación”, explicó.
El balance incluyó también el trabajo articulado con otras áreas del Gobierno, como Turismo, Deporte y el Ministerio del Interior. En ese marco, Albarracín resaltó el Campeonato de Rural Bike Zona Deportiva, que recorrió distintos puntos de la provincia con ocho fechas. “A través del deporte buscamos generar vida sana, vínculo con el medio ambiente y también promover el turismo”, expresó.
Según detalló, la competencia reunió a cerca de 13.000 participantes durante el año, con un promedio de 250 corredores por carrera provenientes de otras provincias. “Hubo participantes de Tierra del Fuego, Buenos Aires, Misiones, Chaco. La Vuelta al Valle fue el evento con mayor convocatoria, con 360 competidores de fuera de Tucumán”, precisó.
Consultado sobre la situación del empleo público, Albarracín remarcó la política salarial del Ejecutivo provincial. “El dinero es un bien escaso, pero si algo ha caracterizado la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo es la sensibilidad social. En dos años nos sentamos siete veces a discutir recomposición salarial y en todas se acompañó al trabajador”, afirmó.
Finalmente, al evaluar el año político y electoral, el secretario sostuvo que los resultados reflejaron el respaldo a la gestión provincial. “Triunfó la bandera de que Tucumán está primero. La estrategia política del gobernador fue exitosa y tuvo el aval de la comunidad en las urnas”, concluyó.