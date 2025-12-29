Capacitación, territorio y gestión: Albarracín destacó un año de fuerte presencia de la Secretaría de Gobierno en toda la provincia

“Uno de los aspectos que tiene la Secretaría es tener a cargo la Escuela de Gobierno, y una de las improntas que le hemos puesto a la gestión, a pedido del gobernador, es la generación de oportunidades para los tucumanos”, sostuvo Albarracín. En ese sentido, remarcó que las capacitaciones no se concentraron únicamente en la capital, sino que llegaron “desde Trancas hasta La Cocha, desde Ranchillos hasta Amaicha del Valle”.