Tragedia en el río Paraná: tres argentinas murieron tras el naufragio de una lancha en Paraguay

Las víctimas regresaban a Corrientes cuando la embarcación volcó debido al mal tiempo. Dos menores lograron ser rescatados con vida, mientras que un hombre permanece desaparecido.

Hace 2 Hs

Lo que debía ser un viaje de regreso a casa terminó en una tragedia familiar. Tres mujeres de nacionalidad argentina perdieron la vida el domingo luego de que la lancha en la que se trasladaban naufragara en el río Paraná, en la frontera entre Paraguay y Corrientes.

El trágico episodio ocurrió a la altura de la localidad paraguaya de Cerrito, en el departamento de Ñeembucú, cuando la precaria embarcación en la que viajaban naufragó mientras intentaba cruzar hacia territorio correntino.

Las víctimas fueron identificadas como Sandra Elizabeth Maidana Careaga, Luz Rocío Maidana Careaga y Nahiara Ailin Maidana Alfaro, esta última menor de edad. Sus cuerpos fueron hallados por efectivos de la Comisaría 16ª de Cerrito, luego de un intenso operativo de búsqueda.

El factor climático y una lancha precaria

Según informaron las autoridades paraguayas, el grupo había partido desde Cerrito con destino a Yahapé, en la provincia de Corrientes. Sin embargo, al llegar al kilómetro 1306 del río, en una zona de islas, las condiciones meteorológicas empeoraron drásticamente.

“Se presume que el factor climatológico fue el causante, porque en el momento del naufragio se registraba una fuerte lluvia con ráfagas de viento”, explicó Damiano Cano, jefe de la comisaría local. El jefe policial señaló, además, un dato clave: la lancha utilizada no era apta para la navegación en esas condiciones.

Rescate y búsqueda

En medio del desastre, personal de la Prefectura Naval paraguaya logró rescatar con vida a dos menores, un niño de 11 años y una adolescente de 16, quienes se encuentran fuera de peligro. 

No obstante, la tragedia aún no termina: las autoridades continúan con los rastrillajes para dar con el paradero de **Roberto Encina**, quien viajaba con el grupo y aún permanece desaparecido.

