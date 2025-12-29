Robo en el complejo de "Maravilla" Martínez: el pedido de devolución que se volvió viral y una investigación en marcha

El hecho ocurrió entre las tres y las cuatro de la mañana, cuando un grupo de jóvenes ingresó por la fuerza al lugar. Las grabaciones muestran el desplazamiento de los intrusos por las instalaciones y el momento en que forzaron una ventana para acceder a la cocina. De allí se llevaron un televisor Smart de 32 pulgadas, una garrafa de 10 kilos, dos parlantes, un teléfono celular, bebidas, golosinas y una suma cercana a 1.500.000 pesos en efectivo, además de otros elementos de uso cotidiano para el funcionamiento del complejo.