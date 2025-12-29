Robo en el complejo de "Maravilla" Martínez: el pedido de devolución que se volvió viral y una investigación en marcha

El complejo deportivo de Adrián “Maravilla” Martínez, ubicado en el partido de Campana, fue escenario de un robo durante la madrugada del domingo. El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del predio y rápidamente tomó dimensión pública por una decisión poco habitual ya que desde la cuenta oficial del establecimiento pidieron la devolución de los elementos sustraídos y advirtieron que los responsables ya habían sido identificados.
El hecho ocurrió entre las tres y las cuatro de la mañana, cuando un grupo de jóvenes ingresó por la fuerza al lugar. Las grabaciones muestran el desplazamiento de los intrusos por las instalaciones y el momento en que forzaron una ventana para acceder a la cocina. De allí se llevaron un televisor Smart de 32 pulgadas, una garrafa de 10 kilos, dos parlantes, un teléfono celular, bebidas, golosinas y una suma cercana a 1.500.000 pesos en efectivo, además de otros elementos de uso cotidiano para el funcionamiento del complejo.
Horas después, el mensaje publicado en Instagram se viralizó. “Chicos, lastimosamente ya sabemos quiénes son y dónde fueron con las cosas. Por favor, traerlas nuevamente. No es necesario que tengamos que denunciar y hagan allanamientos a sus padres por las cosas que llevaron… los esperamos”, decía el comunicado, acompañado por fragmentos de los videos de seguridad. La postura buscó priorizar la restitución de lo robado y evitar una escalada judicial inmediata.
Sin embargo, pese a ese llamado al entendimiento, la policía bonaerense se presentó en el lugar para iniciar las tareas de investigación. En la tarde del domingo también se difundieron imágenes de los patrulleros y de los primeros procedimientos, lo que confirmó que el caso ya se encuentra bajo análisis formal. El propio Martínez realizó la denuncia y entregó el material fílmico a las autoridades, además de señalar que reconoció a los autores del robo.
La reacción del complejo y del entorno del futbolista estuvo atravesada por la historia personal del delantero, quien en más de una oportunidad contó cómo su pasado marcado por la privación de la libertad influyó en su manera de enfrentar los conflictos. En ese sentido, el mensaje difundido evitó un tono amenazante y apuntó a una reparación directa antes de llegar a instancias más severas.
Inaugurado oficialmente en abril de 2024, el Complejo Adrián Martínez se consolidó en poco tiempo como un espacio de referencia para la zona. Cuenta con canchas de fútbol 6 y 8, pádel, vestuarios inclusivos, parrillas, buffet y un salón para eventos. En publicaciones anteriores, el propio delantero había destacado el esfuerzo familiar detrás del proyecto y el objetivo comunitario que impulsó su creación.
Mientras la investigación policial avanza, desde el complejo reiteraron el pedido de devolución de los objetos sustraídos. La expectativa está puesta en que los responsables respondan a ese llamado y se pueda cerrar el episodio sin mayores consecuencias, en una causa que, por decisión explícita de Martínez y su entorno, intenta agotar primero las instancias de reparación antes de llegar a los tribunales.