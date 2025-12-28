Suffok fue el mejor del año y selló su consagración en el "Pellegrini"

Dr. Legasov ingresó a la recta con mejor acción y parecía que se iba a tomar revancha de la derrota sufrida a manos de Suffok en el Gran Premio “Batalla de Tucumán”, sin embargo el zaino que presentó Lázaro Noguera Assad reaccionó para inclinar la balanza a su favor. “En los últimos metros se desprendió con autoridad. Si la carrera era más larga, iba a ganar con mayor facilidad. Suffok demostró que es un gran galopador. Se siente muy cómodo en las competencias largas”, señaló Morán, que le dedicó la victoria a su novia Luján Gutiérrez y a toda su familia.