Suffok fue el mejor del año y selló su consagración en el "Pellegrini"

Se reencontró con la victoria y tuvo un cierre de temporada brillante. De punta a punta, Suffok sacó a relucir toda su garra para adjudicarse el clásico “Carlos Pellegrini”, la carrera más importante de la última jornada de 2025 en el hipódromo tucumano. Muy bien conducido por Facundo “Tatú” Morán, el defensor de la caballeriza “L.C.J” derrotó por 1 1/2 cuerpos a Dr. Legasov, en el tiempo de 2’7”3/5 para los 2.000 metros.
“Le tenía mucha fe al caballo y sabía que iba a responder de la mejor forma”, dijo Morán, mientras era felicitado por los seguidores del descendiente de Forge.
Suffok se adueñó de la delantera apenas se abrieron los partidores, pero la tarea no le resultó sencilla, ya que Show Goes On y Dr. Legasov no le dieron respiro. “Venía muy bien, pero en el codo de los 700 metros los otros dos ejemplares se pusieron más cómodo. Ahí parecía que le iba a costar poder ganar, pero cuando lo exigí de fondo al ingresar a la recta final, volvió a arrancar con mucha fuerza”, contó el jockey nacido en Cruz Alta.
Dr. Legasov ingresó a la recta con mejor acción y parecía que se iba a tomar revancha de la derrota sufrida a manos de Suffok en el Gran Premio “Batalla de Tucumán”, sin embargo el zaino que presentó Lázaro Noguera Assad reaccionó para inclinar la balanza a su favor. “En los últimos metros se desprendió con autoridad. Si la carrera era más larga, iba a ganar con mayor facilidad. Suffok demostró que es un gran galopador. Se siente muy cómodo en las competencias largas”, señaló Morán, que le dedicó la victoria a su novia Luján Gutiérrez y a toda su familia.
Morán y Suffok ganaron las tres carreras más importantes del turf local: en julio el clásico “Aniversario de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán”, en septiembre el “Batalla” y ahora el “Pellegrini”. “Sin dudas de que este es mi mejor año. Estos triunfos dan fuerza para seguir trabajando con mucha ilusión, ya que la profesión de jockey es muy sacrificada. Ahora hay que pensar en el 2026 y soñar con poder repetir estos logros”, concluyó Morán.
El especial “Clausura” fue la otra prueba jerárquica del mitin y el que se llevó todos los aplausos fue Sweet Elementary. El zaino de Mariela Solórzano venció por varios cuerpos a Standartd, mientras que tercero se ubicó Zinzan Brooke, en el tiempo de 1’24”1/5 para los 1.400 metros.
“Me sorprendió la forma en la que ganó. Me gustaba mucho, pero nunca pensé que triunfé con tanta facilidad y mucho más teniendo en cuenta que enfrentó a caballos de muy buen nivel”, dijo Rubén Camos, que fue el jockey del pupilo del stud “Papito Javier”. “Hizo todo muy fácil. Vino siempre cerca del puntero y cuando quiso pasó al frente. Y en a recta final, parecía que recién había largado”, concluyó el jockey santiagueño.