Efemérides del lunes 29 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Por otra parte, dos años después de ser elegido como el primer presidente brasileño mediante el voto directo tras las dictaduras militares que permanecieron en el poder por más de 30 años, el 29 de diciembre de 1992 renuncia Fernando Collor de Mello a la presidencia brasileña ante las denuncias por corrupción y el juicio político aprobado por las Cámaras de Diputados y Senadores.