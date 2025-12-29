Efemérides del lunes 29 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El 29 de diciembre es una fecha con diversos acontecimientos de importancia histórica para el país y el mundo. Un día como hoy se celebra el Día del Bromatólogo en la Argentina.
Además, el club Vélez Sarsfield obtuvo el primer campeonato de su historia y Carlos Saúl Menem indultó a los jefes militares.
La fecha coincide, además, con los nacimientos de Marco Antonio Solís, Lilly Wachowski y Jude Law, y con los fallecimientos Adolfo Alsina y Andréi Tarkovski.
Por otra parte, dos años después de ser elegido como el primer presidente brasileño mediante el voto directo tras las dictaduras militares que permanecieron en el poder por más de 30 años, el 29 de diciembre de 1992 renuncia Fernando Collor de Mello a la presidencia brasileña ante las denuncias por corrupción y el juicio político aprobado por las Cámaras de Diputados y Senadores.
En tanto, el 29 de diciembre también se recuerda el natalicio de Saúl Ubaldini, en 1936.
Efemérides del 29 de diciembre
1170 – Asesinato de Thomas Becket, canciller de Inglaterra y arzobispo de Canterbury, canonizado en 1173.
1721 – Nace en París, Jeanne Antoinette Poisson, Marquesa de Pompadour, amante de Luis XV, rey de Francia, también conocida por su patrocinio del arte y la literatura.
1766 – Nace el inventor y químico británico, Charles Macintosh, inventor del impermeable.
1800 – Nace Charles Goodyear, inventor del proceso de vulcanización para la goma.
1808 – Nace Andrew Johnson, presidente de los EE.UU.
1825 – Muere Jacques David, pintor francés que introdujo el neoclasicismo en su país.
1845 – Estados Unidos incorpora formalmente el hasta entonces Estado mexicano de Texas a su territorio.
1876 – Nace Pablo Casals, violonchelista, director y compositor español, uno de los músicos más influyentes del siglo XX.
1877 – Muere el político argentino Adolfo Alsina.
1894 – Muere Lucio Vicente López, jurisconsulto, novelista y profesor argentino.
1896 – Nace David Alfaro Siqueiros, importante muralista mexicano.
1896 – Nace Se inaugura el actual edificio del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez
1926 – Muere en Valmont, Suiza, el escritor Rainer Maria Rilke.
1934 – Estreno en Madrid de la obra dramática Yerma, de Federico García Lorca.
1936 – Nace el sindicalista y político argentino Saúl Edolver Ubaldini.
1938 – Nace el actor estadounidense Jon Voight.
1947 – Nace Ted Danson, actor estadounidense.
1972 – Nace Jude Law, actor británico.
1979 – Nace Diego Luna, actor mexicano.
1980 – Descubrimiento en la provincia china de Yunnan del cráneo de un hominido de hace ocho millones de años.
1986 – Muere Andrei Tarkovsky, cineasta ruso.
1990 – Muere Manuel Molina, poeta español.
1991 – Muere Gabriela Gili, actriz argentina.
1992 – Renuncia Fernando Collor de Mello a la presidencia brasileña, acusado de corrupción.
1992 – Acuerdo entre Estados Unidos y Rusia sobre el tratado de reducción de armas nucleares estratégicas (START II).
2002 – Muere Lorenzo Miguel, dirigente sindical y empresario metalúrgico argentino.
2020 – Muere Pierre Cardin, diseñador de moda francés de origen italiano.