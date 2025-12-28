La Fórmula 1 confirmó el número que usará Franco Colapinto en temporada 2026

La Fórmula 1 hizo oficial uno que, durante 2026, Franco Colapinto seguirá utilizando el número 43. La confirmación llegó a través de las cuentas oficiales de la categoría, que publicaron el listado completo de dorsales para la próxima temporada, marcada por el estreno de un reglamento técnico completamente renovado.
El argentino, que fue ratificado como piloto titular de Alpine, afrontará un año bisagra en su carrera deportiva. Lo hará al volante de un monoplaza diseñado desde cero y con la continuidad de un número que lo acompaña desde su desembarco en la Máxima en 2024. El 43 volverá a verse tanto en su casco como en el nuevo auto del equipo francés.
En un contexto de cambios profundos para la categoría, el dorsal aparece como uno de los pocos elementos que se mantienen estables para el bonaerense. No es un detalle menor ya que Colapinto nunca utilizó otro número desde su llegada a la Fórmula 1 y el 43 se transformó en una marca personal dentro del campeonato.
La publicación de la F1 en Instagram puso el foco en los pilotos hispanos y generó una rápida reacción de los fanáticos argentinos, que inundaron los comentarios con mensajes de apoyo y orgullo a pocas semanas del inicio de la pretemporada.
Número con historia
El 43 no es una elección al azar. Tiene un fuerte valor en la carrera de Colapinto y un vínculo directo con su historia familiar, ya que también estuvo presente en la trayectoria de su padre, Aníbal. Esa carga emotiva volvió a tomar protagonismo en noviembre de 2025, cuando se anunció oficialmente su titularidad en Alpine.
La confirmación se realizó el 7 de noviembre de 2025 y los seguidores más atentos no tardaron en notar la coincidencia porque al sumar día, mes y año (7/11/25), el resultado es 43. Horas antes, el equipo había publicado una placa enigmática con la pregunta “¿Ya hicieron los cálculos?”. Como cierre del guiño, el anuncio se lanzó exactamente a las 10:43, combinando el número de su compañero Pierre Gasly con el del argentino.
Días atrás, la Federación Internacional del Automóvil también había publicado el listado oficial de pilotos, equipos y dorsales para la temporada 2026. Allí se confirmó, entre otras novedades, el debut de Arvid Lindblad con el número 41 en Racing Bulls y el regreso de Cadillac a la parrilla con Sergio “Checo” Pérez (11) y Valtteri Bottas (77).
Desde 2014, los pilotos eligen un número personal para toda su carrera en la Fórmula 1, con excepción del 1, reservado para el campeón del mundo, y el 17, retirado en homenaje a Jules Bianchi. En ese marco, la continuidad del 43 refuerza la identidad de Colapinto en una etapa decisiva de su camino en la élite.
Para el argentino, 2026 será su primer año completo como titular, con la posibilidad de desarrollar el auto desde el inicio y afianzarse carrera tras carrera. En medio de un escenario nuevo y exigente, el dorsal que lo identifica vuelve a acompañarlo.