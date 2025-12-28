La Fórmula 1 confirmó el número que usará Franco Colapinto en temporada 2026

La confirmación se realizó el 7 de noviembre de 2025 y los seguidores más atentos no tardaron en notar la coincidencia porque al sumar día, mes y año (7/11/25), el resultado es 43. Horas antes, el equipo había publicado una placa enigmática con la pregunta “¿Ya hicieron los cálculos?”. Como cierre del guiño, el anuncio se lanzó exactamente a las 10:43, combinando el número de su compañero Pierre Gasly con el del argentino.