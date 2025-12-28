El invierno paraliza a Estados Unidos y a países escandinavos

El último fin de semana de 2025 quedará registrado como uno de los más desafiantes para la infraestructura de transporte en los Estados Unidos. Lo que comenzó como una serie de nevadas estacionales se ha intensificado hasta convertirse en una crisis logística de gran escala. Entre el viernes por la noche y ayer, se reportaron más de 1.500 vuelos cancelados, afectando principalmente a los nodos neurálgicos del noreste y la región de los Grandes Lagos. Los aeropuertos internacionales de Newark, JFK y LaGuardia se convirtieron en escenarios de incertidumbre para miles de familias que intentaban regresar a sus hogares o llegar a sus destinos para las celebraciones de Año Nuevo.