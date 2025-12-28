Síndrome de Kessler

Hay más de 12.000 satélites en órbita terrestre y más de 20.000 piezas de basura espacial registrada. La basura espacial son satélites en desuso, partes de satélites y herramientas que se escaparon a los astronautas en sus actividades fuera de las naves. Las órbitas se clasifican en: altas (más de 35.000 kilómetros), medias (entre 2.000 y 35.000 km) y bajas (entre 150 y 2.000 km). Las bajas son las más pobladas porque los costos para poner los satélites en esa órbita son menores. Más del 80% de los satélites se encuentran en ellas.