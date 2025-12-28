Si me entregan en dos días un trabajo monográfico sobre Gödel y Sócrates que debiera llevar una vida es porque algo pasa. Los estudiantes creen que saltaron al docente con una garrocha, pero no les costó nada: no son sus nudos, digamos. Se puede aprender mucho de lo que genera una aplicación, pero es importante poder hacer lo que cuando niños: desarmarlo, ver las costuras, las rueditas dentadas del reloj. Eso es mucho más trabajoso que cualquier cosa . La dificultad es un bien precioso. Quisiera evocar una historia de enseñanza que dio lugar al libro de Rancière El maestro ignorante,.