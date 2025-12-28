Qué hacer este domingo en Tucumán

Blues y jazz
José Casen Cuartet en el Restó Boris
Cada vez que regresa el saxofonista tucumano José Casen de Suecia, donde está radicado, hay jazz y blues. Esta noche se presentará en el Restó Boris (San Juan 1.131) secundado por Javier Podazza en batería, Alan Fernández en teclados y Rony López en bajo.
Pesebres vivientes
Recreaciones en la Capital y en Famaillá
Dos pesebres vivientes se realizarán esta noche con entrada libre. A las 21.30, en la Sociedad Siro Libanesa (Maipú 575) habrá una recreación del nacimiento de Jesús a cargo de los niños de la Parroquia Asunción de María Santísima; mientras que media hora más tarde, en la plaza San Martín de Famaillá, la Fundación Suma ofrecerá “El Divino Niño”, con la dirección de Sebastihan de León sobre un texto de Mirta G. Cuarterón.
Rock tucumano
Opciones con bandas locales
En El Piletón del parque Avellaneda y con entrada a la gorra se realizará un festival de rock desde las 16 con los shows en vivo de Don Luca, Metal Pesao, New Yersey, Desierto Blanco, Levan, Mantiz, Rígido, Hugo Reed y Los Ángeles Sucios. En el Bar Irlanda (Catamarca 380), con acceso libre y desde las 21.30, Rocket Queen hará su tributo a Guns N’ Roses.
Folclore
Propuestas en distintos espacios
La Casa de Yamil (España 153) tendrá su última jornada folclórica del año este mediodía, con la visita de Sonkoy Tucma y de Gabriel Sánchez en su escenario. Por la tarde, desde las 18.30 y en el patio central del Yerba Buena Shopping (avenida Aconquija y Lobo de la Vega) actuará con acceso libre y gratuito Cecilia Paliza, con un repertorio que incluirá las canciones propias de su nuevo disco, “Yo soy folklore”, junto a temas melódicos, tangos y baladas. A las 20, habrá un espectáculo gratuito de danzas folclóricas a cargo del Ballet Sol Naciente frente a la Casa Histórica (Congreso al 100), organizado por el municipio de la capital. Con la responsabilidad -y la satisfacción- de inaugurar un nuevo espacio, Leo Garzón y Nancy Pedro -foto superior- harán “Entre voces: cantos con caja, guitarra, bombo y corazón” en el flamante La Pausa de Tafí Viejo (Monteagudo 1.295), desde las 21 y con entrada voluntaria. “Haremos un recorrido por la música popular argentina y latinoamericana, con referentes fundamentales como Mercedes Sosa -adelanta Garzón-. Acompañar la inauguración de un nuevo espacio cultural implica sumarse a un proceso lleno de esperanzas, proyectos e ideas por concretar, llevado adelante por Anita Brizuela”.