Qué hacer este domingo en Tucumán

La Casa de Yamil (España 153) tendrá su última jornada folclórica del año este mediodía, con la visita de Sonkoy Tucma y de Gabriel Sánchez en su escenario. Por la tarde, desde las 18.30 y en el patio central del Yerba Buena Shopping (avenida Aconquija y Lobo de la Vega) actuará con acceso libre y gratuito Cecilia Paliza, con un repertorio que incluirá las canciones propias de su nuevo disco, “Yo soy folklore”, junto a temas melódicos, tangos y baladas. A las 20, habrá un espectáculo gratuito de danzas folclóricas a cargo del Ballet Sol Naciente frente a la Casa Histórica (Congreso al 100), organizado por el municipio de la capital. Con la responsabilidad -y la satisfacción- de inaugurar un nuevo espacio, Leo Garzón y Nancy Pedro -foto superior- harán “Entre voces: cantos con caja, guitarra, bombo y corazón” en el flamante La Pausa de Tafí Viejo (Monteagudo 1.295), desde las 21 y con entrada voluntaria. “Haremos un recorrido por la música popular argentina y latinoamericana, con referentes fundamentales como Mercedes Sosa -adelanta Garzón-. Acompañar la inauguración de un nuevo espacio cultural implica sumarse a un proceso lleno de esperanzas, proyectos e ideas por concretar, llevado adelante por Anita Brizuela”.