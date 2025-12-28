El fallecimiento de Martha Dichiara: adiós a una notable figura de la cultura

“Una transitadora de caminos”. El apelativo -producto de una extensa entrevista que brindó a un medio nacional- ilustra ese espíritu incansable que caracterizó a Martha Dichiara y que la llevó a recorrer mil y un senderos del norte argentino. Su fallecimiento -a los 91 años- representa una sentida pérdida para la cultura de la región, a la que nutrió a lo largo de su prolífica vida profesional.
No se definía como arqueóloga, sino como una “investigadora de la memoria perdida”. Nacida en Buenos Aires, se “tucumanizó” con apenas 4 años. Era maestra, bibliotecaria y había dejado sin concluir las carreras de Medicina y Ciencias Naturales. Además, estudió inglés y escultura -durante tres años- en la entonces Escuela de Bellas Artes.
Dichiara diseñaba ropa y tapices con motivos indígenas y publicó varios libros en los que recogió el fruto de su trabajo de campo, entre ellos “Tierra Vieja”, “El buscador”, “Iconografía Indígena Argentina” y “El Tucma y sus orígenes”. Les sumó monografías sobre “La Piedra Pintada de San Pedro de Colalao”, “Los petroglifos de Tafí del Valle” y también acerca de los caminos indígenas de Tucumán.
Durante 20 años fue directora del Archivo Documental de la Secretaría de Educación -hoy Ministerio- y jamás dejó de bregar por la concreción de la Escuela de la Patria, una cruzada que se puso al hombro desde la Comisión Histórica del Legado Belgraniano.
La enumeración, incompleta como suele pasar en los resúmenes, sirve para trazar el perfil de una mujer apasionada, repartida entre múltiples intereses y que sin dudas dejó una huella en la cultura, en Tucumán y fronteras afuera de la provincia.