El fallecimiento de Martha Dichiara: adiós a una notable figura de la cultura

“Una transitadora de caminos”. El apelativo -producto de una extensa entrevista que brindó a un medio nacional- ilustra ese espíritu incansable que caracterizó a Martha Dichiara y que la llevó a recorrer mil y un senderos del norte argentino. Su fallecimiento -a los 91 años- representa una sentida pérdida para la cultura de la región, a la que nutrió a lo largo de su prolífica vida profesional.