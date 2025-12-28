La misa de hoy: Fiesta de la Sagrada Familia

...Muerto Herodes, el Ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: ‘levántate, toma contigo al Niño y a su madre, y ponte en camino de la tierra de Israel; pues ya han muerto los que buscaban la vida del Niño’. Él se levantó, tomó consigo al Niño y a su madre, y entró en tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí; y avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea, y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret; para que se cumpliese el oráculo de los profetas: “Será llamado Nazareno” (Mt 2,13-15.19-23).