La foto de la semana de LA GACETA

Finalizado el segundo tiempo entre San Pablo y Tucumán Central, por los cuartos de final del Torneo Regional Amateur, la terna arbitral se retiró a los vestuarios entre botellazos, insultos y escombros, escoltada por la Policía. La victoria 2-1 de la visita volvió a dejar al “Rojo” envuelto en fallos polémicos y expuso, una vez más, a la violencia como protagonista en un partido de fútbol. La “Foto de la semana” que eligió esta vez la redacción de LA GACETA se publicó en la tapa de Deportes del lunes 22 y fue obra de Osvaldo Ripoll.