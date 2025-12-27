Un “Pellegrini” abierto y de alto nivel para bajar el telón del turf local

La temporada turfística bajará el telón con una cita a la altura de su historia. Cuando el sol empiece a caer y el hipódromo tucumano se vista de fiesta, el tradicional clásico “Carlos Pellegrini” concentrará todas las miradas y las ilusiones de propietarios, entrenadores y aficionados. Será el plato fuerte de una jornada que ofrecerá 12 competencias de primer nivel y que promete emociones fuertes hasta el último metro de la recta final.
El cotejo central, programado a las 19 (en el noveno turno), se disputará sobre los exigentes 2.000 metros y reunirá a nueve fondistas de jerarquía, dispuestos a despedir el año con gloria. No será una carrera más: el “Pellegrini” es una prueba que exige fondo, temple y jerarquía, virtudes que no abundan y que solo los mejores saben conjugar cuando la presión es máxima.
Entre los participantes sobresale Suffok, considerado el número uno entre los ejemplares adultos de la temporada. El defensor de la caballeriza “L.C.J” se ganó ese lugar con autoridad al conquistar el Gran Premio “Batalla de Tucumán” y el clásico “Aniversario de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán”, ambos hitos que lo colocaron en la cima del ranking regional. El 27 de julio derrotó por medio cuerpo a Dr. Legasov, marcando 2’8”4/5 para los dos kilómetros, mientras que el 24 de septiembre volvió a imponerse, esta vez por medio pescuezo y en 2’18”1/5 para los 2.200 metros.
Si bien en sus dos últimas presentaciones no festejó, ahora Suffok regresa a la distancia que mejor le sienta. Tras su consagración en el “Batalla”, finalizó tercero a 2 3/4 cuerpos de Zinzan Brooke en la milla, y el 30 de noviembre fue segundo a 2 1/2 largos de Show Goes On en el clásico “Irineo Leguisamo”. El regreso a los 2.000 metros aparece como una oportunidad ideal para reencontrarse con su mejor versión.
Justamente Show Goes On emerge como su rival más peligroso. El zaino de la caballeriza “Abuela Teté” atraviesa el mejor momento de su campaña y viene de conseguir la victoria más importante de su trayectoria, dominando el “Leguisamo” de punta a punta. Antes había sido quinto a 6 3/4 cuerpos de Zinzan Brooke, pero su última actuación lo posicionó como un serio aspirante a discutir la supremacía entre los fondistas. El hijo de Treasure Beach deberá ahora confirmar que su gran triunfo no fue un hecho aislado y que está listo para pelear por el primer lugar del escalafón.
Otro nombre que merece atención es el santiagueño He’s a Rockstar. El alazán de Francisco “Panchi” Muratore, que será conducido por José Vizcarra, cuenta con experiencia y oficio en este tipo de compromisos. El hijo de Endorsement cortó su racha triunfal en sus dos últimas salidas: fue cuarto a 2 3/4 cuerpos de Suffok en el “Batalla” y luego quinto, a ocho largos, de Show Goes On en el “Leguisamo”. Su capacidad está fuera de discusión y, con un desarrollo favorable, puede transformarse en protagonista.
Tampoco habrá que descuidar a Dr. Legasov, ganador del “Batalla” en 2024. El descendiente de Catcher In The Rye no gana desde el 24 de septiembre del año pasado, pero su campaña lo respalda. En su última actuación fue tercero a cinco largos de Show Goes On, y anteriormente había escoltado a Suffok desde medio pescuezo en el “Batalla”, demostrando que siempre dice presente en las grandes citas.
Con todos estos condimentos, el clásico “Carlos Pellegrini” se perfila como una carrera vibrante, abierta y cargada de expectativas. Será el último gran acto del año, el momento en el que solo uno podrá alzar la cabeza y quedarse con la gloria. Cuando se abran las gateras y el reloj comience a correr, el turf escribirá una vez más su mejor final.