Un “Pellegrini” abierto y de alto nivel para bajar el telón del turf local

Justamente Show Goes On emerge como su rival más peligroso. El zaino de la caballeriza “Abuela Teté” atraviesa el mejor momento de su campaña y viene de conseguir la victoria más importante de su trayectoria, dominando el “Leguisamo” de punta a punta. Antes había sido quinto a 6 3/4 cuerpos de Zinzan Brooke, pero su última actuación lo posicionó como un serio aspirante a discutir la supremacía entre los fondistas. El hijo de Treasure Beach deberá ahora confirmar que su gran triunfo no fue un hecho aislado y que está listo para pelear por el primer lugar del escalafón.