¿Qué significa que una persona no planche su ropa, según análisis psicológicos?

Para algunas personas planchar la ropa es parte fundamental de una imagen personal positiva y para otros un detalle sin importancia. Así hay quienes dedican horas a alistar su ropa, mientras que otras pueden apenas recordar este tedioso paso ¿Qué dice la psicología sobre quienes no dedican tiempo a esta actividad?
Planchar la ropa puede ser un problema para quienes se despiertan temprano por la mañana. Algunas personas no pueden salir de casa sin alistar su ropa mientras que para otros no es siquiera algo trascendente. Para estas últimas, los motivos pueden ser múltiples, ya sea por su ritmo de vida o por sus propias perspectivas que no priorizan necesariamente este detalle que para otros es tan relevante. Así también, algunos enfoques le atribuyen al cuidado del medio ambiente.
Nuestra ropa puede comunicar: ¿qué significa desde la psicología no planchar nuestras prendas?
No planchar la ropa puede estar relacionado con diversas interpretaciones psicológicas que reflejan la personalidad y las prioridades de una persona sin que esta rama científica emita juicios a las personas o sus acciones. Nuestras prendas muchas veces pueden comunicar sin que nosotros seamos conscientes de ello.
De acuerdo con la investigación La psicología de la moda, de Heidy Escobar, compartida en el repositorio de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior de Colombia, “esta rama de la moda analiza tanto el color, como la forma, la imagen, el estilo, las normas culturales y sociales que afectan de manera directa e indirecta el comportamiento e incluso los sentimientos de las personas.”
Los motivos psicológicos por lso que algunas personas no planchan su ropa
Es importante mencionar que planchar la ropa no es forzosamente un indicador de rasgos psicológicos exactos ya que también puede ser una decisión práctica. Sin embargo, desde el medio Infobae informan cuáles podrían ser otros motivos desde la personalidad.
Entre las posibles relaciones personales con este aspecto, aparece la falta de atención a los detalles e incluso puede significar que estas personas son más propensas a descuidar particularidades en otros aspectos de su vida y podría ser un reflejo de su personalidad más relajada y menos perfeccionista.
También podrían ser personas que le dan prioridad a la comodidad y la facilidad por encima de la apariencia, lo que igualmente reflejaría su enfoque en la vida, priorizando la relajación y el bienestar antes que la presentación, lo que también da una señal de que no les interesa cómo se ven o los perciben los demás.
Esto a su vez podría revelar que tienen poca tolerancia a la frustración, pues el hecho de planchar la ropa llega a ser tedioso para algunas personas y pueden ser más propensos a evitar situaciones que les causen frustración o estrés.
Otros enfoques que encuentran motivos en el cuidado del medioambiente
Pero otro enfoque también ha vinculado esta particularidad de nuestra imagen personal con sus efectos en el medio ambiente. La plancha es un aparato que puede consumir una cantidad elevada de energía e incluso contribuir a la emisión de gases de efecto invernadero y al calentamiento global.
La revista GQ señala que además, el tiempo dedicado a esta tarea también implica un gasto personal de energía, por lo que utilizar prendas con arrugas podría contribuir al cuidado del ambiente.
Pese a que da una apariencia pulcra y ordenada, también es importante considerar alternativas más sostenibles, motivo por el cual en los últimos años ha surgido una tendencia en la moda masculina que valora las arrugas como un aspecto estilístico.
No planchar la ropa puede ser un sello personal
GQ menciona que “cuando se elige y se combina adecuadamente, puede transmitir una imagen despreocupada pero elegante”, señalando que esta nueva tendencia “recurre a tejidos y materiales que se arrugan naturalmente como ciertas mezclas de algodón o lino. Al tener una textura ligera y ventilada puede crear un look relajado y sofisticado al mismo tiempo”.
Incluso esta característica puede utilizarse para dar un toque de personalidad al estilo de cada persona, pues las prendas arrugadas transmiten una imagen más casual y relajada, lo que la convierte en una opción ideal en ocasiones informales. También es recomendada para aquellas personas que buscan un aspecto más despreocupado.