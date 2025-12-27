¿Qué significa que una persona no planche su ropa, según análisis psicológicos?

Planchar la ropa puede ser un problema para quienes se despiertan temprano por la mañana. Algunas personas no pueden salir de casa sin alistar su ropa mientras que para otros no es siquiera algo trascendente. Para estas últimas, los motivos pueden ser múltiples, ya sea por su ritmo de vida o por sus propias perspectivas que no priorizan necesariamente este detalle que para otros es tan relevante. Así también, algunos enfoques le atribuyen al cuidado del medio ambiente.