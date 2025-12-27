Asaltó y golpeó a una abuela: recibió cinco años de cárcel

De esta manera, el agresor le sustrajo dinero en efectivo y su celular. Ante ello, la anciana gritó solicitando auxilio, por lo que el asaltante huyó a pie con los bienes en su poder. Esta situación fue advertida por el nieto de la víctima –quien vive al lado– y otras personas que circulaban por el lugar, quienes persiguieron a Chapa hasta que entró a una casa ubicada en la calle Inca Garcilaso al 2.800, en cuyo interior fue aprehendido por personal policial con el celular sustraído y el arma en su poder.