Asaltó y golpeó a una abuela: recibió cinco años de cárcel

El fallo fue en un juicio abreviado.

Hace 2 Hs

Este viernes 26 de diciembre, por pedido de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I, conducida por María del Carmen Reuter, se presentó formalmente una propuesta de juicio abreviado en el marco de la causa en que se investigó el violento asalto que sufrió una jubilada de78 años el pasado 28 de noviembre. El ataque ocurrió su casa en el barrio Ejército Argentino, al suroeste de la capital. El convenio lleva las firmas de la fiscal, del imputado Daniel Gustavo Chapa (24) y de su abogada defensora.

La teoría del caso sostiene que aquel día, alrededor de las 7.40 de la mañana, la víctima estaba por ingresar a su domicilio cuando fue sorprendida por Chapa, quien blandía un arma de fuego de fabricación casera (tumbera). A continuación, el acusado golpeó a la señora en distintas partes del cuerpo, ocasionándole fractura de órbita y otras lesiones que le demandarán más de un mes para su recuperación.

De esta manera, el agresor le sustrajo dinero en efectivo y su celular. Ante ello, la anciana gritó solicitando auxilio, por lo que el asaltante huyó a pie con los bienes en su poder. Esta situación fue advertida por el nieto de la víctima –quien vive al lado– y otras personas que circulaban por el lugar, quienes persiguieron a Chapa hasta que entró a una casa ubicada en la calle Inca Garcilaso al 2.800, en cuyo interior fue aprehendido por personal policial con el celular sustraído y el arma en su poder.

Cumplimiento efectivo

El auxiliar de fiscal Nahuel Lencina indicó que las partes pactaron que el imputado sea condenado a la pena de cinco años y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo, por ser autor material y penalmente responsable del delito de robo doblemente agravado por causar lesiones graves a la víctima y por el uso de arma de fuego cuya operatividad no puede tenerse por acreditada.

“Al momento de la comisión del hecho, el acusado empleó un arma de fuego y, a su vez, sus agresiones físicas ocasionaron en la víctima lesiones que le demandarán más de un mes de recuperación”, manifestó el representante del MPF, al tiempo que añadió: “Se trata de una víctima vulnerable por ser mujer y por ser una persona mayor. Entendemos que esta circunstancia fue aprovechada por el acusado para aumentar la probabilidad de su éxito, ya que la víctima fue abordada mientras ingresaba a su casa”.

Luego de que Chapa reconociera expresamente su culpabilidad, la jueza consideró que todos los puntos del convenio eran admisibles y, en consecuencia, aceptó el acuerdo pleno de juicio abreviado, ordenando el urgente alojamiento en una unidad penitenciaria.

