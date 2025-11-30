Secciones
Con un arma y a golpes, le robó a una abuela en la puerta de su casa: le dictaron prisión preventiva

El Ministerio Fiscal consiguió que el acusado permanezca, al menos, 60 días preso mientras continúa la investigación. La víctima sufrió una fractura en el rostro y otras lesiones.

Hace 16 Hs

Ayer se realizó una audiencia con el fin de formalizar la investigación, formular cargos y solicitar medidas de coerción en contra de Daniel Gustavo Chapa, de 25 años, señalado como el autor de un asalto a una mujer, de 78.

El violento episodio se registró este último viernes a la mañana, en la puerta de la vivienda de la víctima, ubicada en el barrio Ejército Argentina de la capital tucumana. La causa se encuentra a cargo de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I, conducida por María del Carmen Reuter.

De acuerdo a la acusación, este 28 de noviembre, a las 7.40, en circunstancias en que la señora se proponía ingresar a su domicilio, fue sorprendida por el imputado, quien blandía un arma de fuego de fabricación casera. 

A continuación, la golpeó en distintas partes del cuerpo, ocasionándole una fractura de órbita (hueso que rodea el globo ocular) y otras lesiones. De esta manera, le sustrajo dinero en efectivo y su teléfono celular, según el informe de la fiscalía.

Ante ello, la señora gritó pidiendo auxilio, por lo que el acusado huyó a pie del lugar con los bienes sustraídos. Esta situación fue advertida por un nieto de la anciana y otras personas que circulaban por el lugar, quienes lo persiguieron hasta que ingresó a una casa ubicada en calle Inca Garcilaso al 2.800, en cuyo interior fue aprehendido por personal policial con el teléfono robado y el arma de fuego en su poder.

Luego de enumerar las evidencias reunidas hasta el momento y con el propósito de proteger el debido proceso, el auxiliar de fiscal Nahuel Lencina demandó que se imponga la prisión preventiva por el término de 60 días.

A su vez, el representante del MPF indicó que la calificación legal endilgada es el delito de robo agravado por haberse ocasionado lesiones graves y por haberse cometido con el empleo de un arma de fuego cuya operatividad no puede tenerse por acreditada.

Al resolver, el juez interviniente aceptó todo lo requerido por la Fiscalía y ordenó el inmediato alojamiento del acusado en un complejo del servicio penitenciario.

Temas Ministerio PúblicoMaría del Carmen Reuter
