Con un arma y a golpes, le robó a una abuela en la puerta de su casa: le dictaron prisión preventiva

Ante ello, la señora gritó pidiendo auxilio, por lo que el acusado huyó a pie del lugar con los bienes sustraídos. Esta situación fue advertida por un nieto de la anciana y otras personas que circulaban por el lugar, quienes lo persiguieron hasta que ingresó a una casa ubicada en calle Inca Garcilaso al 2.800, en cuyo interior fue aprehendido por personal policial con el teléfono robado y el arma de fuego en su poder.