La compra de dólar ahorro cayó en noviembre a su nivel más bajo desde la flexibilización del cepo

La compra de dólar ahorro por parte de personas humanas cayó en noviembre a su nivel más bajo desde que el Gobierno flexibilizó el cepo cambiario para este segmento. Así lo informó el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que advirtió además que la cuenta corriente volvió a cerrar en terreno negativo, en un contexto marcado por una débil balanza comercial y el impacto de la eliminación temporal de retenciones.
De acuerdo con el informe “Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario”, difundido este viernes, la compra neta de billetes “sin fines específicos” alcanzó los U$S1.089 millones, el menor registro desde marzo, mes previo al levantamiento de las restricciones en el Mercado Libre de Cambios (MLC). El dato se conoció luego del triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas, que contribuyó a calmar las expectativas en los mercados financieros.
Hasta ese momento, la salida de divisas por esta vía había mostrado una tendencia creciente y llegó a superar los U$S6.500 millones en septiembre, en medio de las dudas sobre la sostenibilidad del esquema cambiario y la capacidad del Gobierno para imponerse en los comicios, publicó Ámbito.
Desde el BCRA aclararon que no todo el monto adquirido se traduce en formación de activos externos. “Parte de los fondos adquiridos y registrados en la cuenta billetes quedan depositados en cuentas locales y son utilizados posteriormente para la cancelación de consumos con tarjetas en moneda extranjera”, explicó la entidad. En ese sentido, precisó que el 70% de los egresos por consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas son cancelados directamente con fondos en moneda extranjera.
Aun así, la compra de dólares para atesoramiento continuó siendo el principal canal de salida de divisas del sistema. En segundo lugar se ubicó el déficit de U$S840 millones en la cuenta financiera del sector público, explicado mayormente por pagos a organismos internacionales, que totalizaron U$S654 millones.
Los pagos de deuda también impactaron de lleno en el resultado de la cuenta corriente, que por segundo mes consecutivo volvió a ser deficitaria, con un rojo de U$S1.163 millones. Solo la cancelación de intereses explicó U$S1.123 millones, en su mayoría correspondientes a compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Otro factor determinante fue el bajo desempeño de la balanza comercial. El saldo positivo fue de apenas U$S535 millones, impulsado principalmente por el complejo oleaginoso y cerealero, que aportó U$S768 millones, aunque con una fuerte caída interanual del 59% respecto de noviembre de 2024. Según explicó el BCRA, esta merma se debe al adelanto de cobros de exportaciones registrado en septiembre de 2025, cuando se eliminaron de manera temporaria los derechos de exportación.
“En septiembre, el 92% del total de cobros de exportaciones correspondió a anticipos y prefinanciaciones, mientras que en noviembre esa proporción cayó al 23%”, detalló la entidad que conduce Santiago Bausili.
De este modo, aunque la demanda de dólar ahorro mostró una fuerte desaceleración, el frente externo continúa presionado por la menor generación de divisas, los compromisos financieros y un comercio exterior que todavía no logra recuperar dinamismo.