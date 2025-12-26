La compra de dólar ahorro cayó en noviembre a su nivel más bajo desde la flexibilización del cepo

Desde el BCRA aclararon que no todo el monto adquirido se traduce en formación de activos externos. “Parte de los fondos adquiridos y registrados en la cuenta billetes quedan depositados en cuentas locales y son utilizados posteriormente para la cancelación de consumos con tarjetas en moneda extranjera”, explicó la entidad. En ese sentido, precisó que el 70% de los egresos por consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas son cancelados directamente con fondos en moneda extranjera.