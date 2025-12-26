Secciones
LA GACETA
EconomíaNoticias económicas

La compra de dólar ahorro cayó en noviembre a su nivel más bajo desde la flexibilización del cepo

Según el Banco Central, la demanda de divisas para atesoramiento se redujo de forma significativa tras el triunfo del oficialismo en las legislativas.

IMAGEN ILUSTRATIVA IMAGEN ILUSTRATIVA
Hace 8 Min

La compra de dólar ahorro por parte de personas humanas cayó en noviembre a su nivel más bajo desde que el Gobierno flexibilizó el cepo cambiario para este segmento. Así lo informó el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que advirtió además que la cuenta corriente volvió a cerrar en terreno negativo, en un contexto marcado por una débil balanza comercial y el impacto de la eliminación temporal de retenciones.

De acuerdo con el informe “Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario”, difundido este viernes, la compra neta de billetes “sin fines específicos” alcanzó los U$S1.089 millones, el menor registro desde marzo, mes previo al levantamiento de las restricciones en el Mercado Libre de Cambios (MLC). El dato se conoció luego del triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas, que contribuyó a calmar las expectativas en los mercados financieros.

Hasta ese momento, la salida de divisas por esta vía había mostrado una tendencia creciente y llegó a superar los U$S6.500 millones en septiembre, en medio de las dudas sobre la sostenibilidad del esquema cambiario y la capacidad del Gobierno para imponerse en los comicios, publicó Ámbito.

Desde el BCRA aclararon que no todo el monto adquirido se traduce en formación de activos externos. “Parte de los fondos adquiridos y registrados en la cuenta billetes quedan depositados en cuentas locales y son utilizados posteriormente para la cancelación de consumos con tarjetas en moneda extranjera”, explicó la entidad. En ese sentido, precisó que el 70% de los egresos por consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas son cancelados directamente con fondos en moneda extranjera.

Aun así, la compra de dólares para atesoramiento continuó siendo el principal canal de salida de divisas del sistema. En segundo lugar se ubicó el déficit de U$S840 millones en la cuenta financiera del sector público, explicado mayormente por pagos a organismos internacionales, que totalizaron U$S654 millones.

Los pagos de deuda también impactaron de lleno en el resultado de la cuenta corriente, que por segundo mes consecutivo volvió a ser deficitaria, con un rojo de U$S1.163 millones. Solo la cancelación de intereses explicó U$S1.123 millones, en su mayoría correspondientes a compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Otro factor determinante fue el bajo desempeño de la balanza comercial. El saldo positivo fue de apenas U$S535 millones, impulsado principalmente por el complejo oleaginoso y cerealero, que aportó U$S768 millones, aunque con una fuerte caída interanual del 59% respecto de noviembre de 2024. Según explicó el BCRA, esta merma se debe al adelanto de cobros de exportaciones registrado en septiembre de 2025, cuando se eliminaron de manera temporaria los derechos de exportación.

“En septiembre, el 92% del total de cobros de exportaciones correspondió a anticipos y prefinanciaciones, mientras que en noviembre esa proporción cayó al 23%”, detalló la entidad que conduce Santiago Bausili.

De este modo, aunque la demanda de dólar ahorro mostró una fuerte desaceleración, el frente externo continúa presionado por la menor generación de divisas, los compromisos financieros y un comercio exterior que todavía no logra recuperar dinamismo.

Temas El DólarBanco Central de la República Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los tres niveles de clase media en Argentina y cuánta plata hay que ganar para pertenecer

Los tres niveles de clase media en Argentina y cuánta plata hay que ganar para pertenecer

Cada vez más argentinos usan el aguinaldo para pagar deudas

Cada vez más argentinos usan el aguinaldo para pagar deudas

La morosidad en familias argentinas alcanzó un nuevo máximo histórico

La morosidad en familias argentinas alcanzó un nuevo máximo histórico

Aseguran que el precio de los alimentos frenó la suba en la tercera semana de diciembre

Aseguran que el precio de los alimentos frenó la suba en la tercera semana de diciembre

Tucumán, en el top cinco del Norte Grande por sus oportunidades para inversiones sostenibles

Tucumán, en el top cinco del Norte Grande por sus oportunidades para inversiones sostenibles

Lo más popular
Encontró el amor en Tucumán y una prueba piloto le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes
1

Encontró el amor en Tucumán y una "prueba piloto" le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Prometió aumentos en Anses para estafar a jubilados
2

Prometió aumentos en Anses para estafar a jubilados

El tiempo en Tucumán: la temperatura subirá antes de un fin de semana lluvioso
3

El tiempo en Tucumán: la temperatura subirá antes de un fin de semana lluvioso

La Justicia analiza dos demandas contra el Ministerio Público de la Defensa
4

La Justicia analiza dos demandas contra el Ministerio Público de la Defensa

La plaza Independencia vivió una Nochebuena de puro amor gracias a decenas de voluntarios
5

La plaza Independencia vivió una Nochebuena de puro amor gracias a decenas de voluntarios

Hospital Padilla durante las fiestas: más de 400 personas atendidas y una muerte confirmada
6

Hospital Padilla durante las fiestas: más de 400 personas atendidas y una muerte confirmada

Más Noticias
La Justicia analiza dos demandas contra el Ministerio Público de la Defensa

La Justicia analiza dos demandas contra el Ministerio Público de la Defensa

Cuáles son las billeteras virtuales que ofrecen mejor rendimiento hoy

Cuáles son las billeteras virtuales que ofrecen mejor rendimiento hoy

Daniel Curtis Lee intentó sacar a su compañero Tylor Chase de la calle, pero no hubo final feliz

Daniel Curtis Lee intentó sacar a su compañero Tylor Chase de la calle, pero no hubo final feliz

Radares y fotomultas: qué requisitos deben cumplir sí o sí para que tengas que pagarlas

Radares y fotomultas: qué requisitos deben cumplir sí o sí para que tengas que pagarlas

El tiempo en Tucumán: la temperatura subirá antes de un fin de semana lluvioso

El tiempo en Tucumán: la temperatura subirá antes de un fin de semana lluvioso

Feriados 2026: habrá tres nuevos días no laborables y varios fines de semana extralargos

Feriados 2026: habrá tres nuevos días no laborables y varios fines de semana extralargos

Encontró el amor en Tucumán y una prueba piloto le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Encontró el amor en Tucumán y una "prueba piloto" le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Prometió aumentos en Anses para estafar a jubilados

Prometió aumentos en Anses para estafar a jubilados

Comentarios