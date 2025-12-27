Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Rock y pop: la cartelera del último sábado de 2025

El pop y el rock tucumanos tendrán numerosas propuestas para esta noche, en el último sábado de 2025, con Alem como destacado en Oskar (Virgen de la Merced 611). La Crota estará sobre el escenario de Olaf (San Juan y José Colombres), mientras que Sebas Soriani actuará en Veracruz (avenida Soldati 684) y Game of Songs, en José Cuervo (Miguel Lillo 352). Los Días No Vividos y Uso y Abuso se presentarán en la sala New Direction, al tiempo que en La Fondita (avenida Sarmiento 2.430) habrá reggae con Chapote Binghetti. Low Range hará su tributo a The Cure y a The Smiths en La Gesta Cultural (pasaje Río de Janeiro primera cuadra) y en La Estación El Bosque se realizará un festival con Octavo Día, Janni Valdez y Transeúntes. Los Dj’s estarán en el restó Boris (San Juan 1.131), con Manu Zer; y en La Sala (24 de Septiembre 1.198), con Leo Cachengue y Alma Z. En el bar Pangea (Laprida 289), en tanto, a las 19.30 se inaugurará la exposición colectiva de Taller Azul, con obras Florencia Molinari, Florencia Vallejos, Eliana Ottaviani, Daniel Ruiz, Pablo Arroyo, Norma Levano, Nadia Relañez, Rosario Arroyo y Zoe Muro.