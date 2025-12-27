Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Música del recuerdo: Los nostálgicos, en Lo de la Paliza
Los Nostálgicos cierran el año de su décimo aniversario como grupo con un recital especial en Lo de la Paliza (Laprida 181), desde las 22. El proyecto artístico creado por Jorge Molina y Julio Torres -foto- reedita un repertorio que abarca clásicos de Nino Bravo, Sergio Denis, Roque Narvaja, César Banana Pueyrredón, Roberto Carlos, Armando Manzanero, Frank Sinatra, Engelbert Humperdick y Tony Bennett, entre otros. En esta función tendrán como invitada especial a Violeta Lemos, quien participó en La Voz Argentina. Otra propuesta de música del recuerdo estará en El Aljibe de Santa Rosa de Leales, con Julio Cardozo y Los Chakales, más del Dj Javier Paladini.
Rock y pop: la cartelera del último sábado de 2025
El pop y el rock tucumanos tendrán numerosas propuestas para esta noche, en el último sábado de 2025, con Alem como destacado en Oskar (Virgen de la Merced 611). La Crota estará sobre el escenario de Olaf (San Juan y José Colombres), mientras que Sebas Soriani actuará en Veracruz (avenida Soldati 684) y Game of Songs, en José Cuervo (Miguel Lillo 352). Los Días No Vividos y Uso y Abuso se presentarán en la sala New Direction, al tiempo que en La Fondita (avenida Sarmiento 2.430) habrá reggae con Chapote Binghetti. Low Range hará su tributo a The Cure y a The Smiths en La Gesta Cultural (pasaje Río de Janeiro primera cuadra) y en La Estación El Bosque se realizará un festival con Octavo Día, Janni Valdez y Transeúntes. Los Dj’s estarán en el restó Boris (San Juan 1.131), con Manu Zer; y en La Sala (24 de Septiembre 1.198), con Leo Cachengue y Alma Z. En el bar Pangea (Laprida 289), en tanto, a las 19.30 se inaugurará la exposición colectiva de Taller Azul, con obras Florencia Molinari, Florencia Vallejos, Eliana Ottaviani, Daniel Ruiz, Pablo Arroyo, Norma Levano, Nadia Relañez, Rosario Arroyo y Zoe Muro.
Stand up: dos shows en CiTá
“Anti-Navidad” es un show de stand up que se anuncia como una propuesta para reírse de lo que pasa en las fiestas, con la intervención de los monologuistas Gero Burgi, Ratón Vega, Flor Farhat, Fran Ricci y Lu Nicastro, y la intervención como anfitrión de Mario Lupín. Esta noche habrá dos funciones sucesivas en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457), anunciadas a las 21 y a las 23.
Concierto: actúa la Camerata Lazarte
Esta noche a las 20, en la Sala Lazarte (Lavalle 145) y con entrada libre y gratuita, se realizará el Concierto Suizo y Alemán, junto con villancicos internacionales a cargo de Michel Corrette y la Camerata Lazarte, con Gerardo Solórzano como solista, acompañado por Juan Ignacio Grassino, César Medina, Federico López Bemsch y Julio Lazarte.
Con acceso gratis: propuestas municipales
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán acerca para hoy distintas propuestas con entrada libre. Desde las 10 habrá una propuesta recreativa en Fortunata García y Bernabé Aráoz, con el payaso Coki y su show de malabares y magia. En el Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz” (La Madrid al 3.700), a las 18 ReciClara presentará una obra de teatro infantil ambientada en las Yungas tucumanas con el Monstruo de la Basura y con su amiga, la tapir Wayka. A las 19 se realizará la jornada Títeres en la Costanera y Cuentos con Identidad Barrial, en la esquina de avenidas Perón y Costanera, con un taller abierto de creación con material reciclado, espectáculos y relatos que ponen en valor el encuentro comunitario.
La Ramada de Abajo: Navidad en los Museos
Dentro del ciclo Navidad en los Museos, esta tarde desde las 17.30 y en el Museo Sanmartiniano (ruta 317, La Ramada de Abajo, Burruyacú), se realizará un Pesebre Viviente con la participación de los niños de la catequesis de la Capilla Santa Ana y de los Misioneros Lourdistas a la finalización de la misa en el Oratorio de la Virgen del Rocío.