Zafra 2025: Tucumán supera los 346 millones de litros de alcohol hidratado

El pasado lunes, las autoridades del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat) comunicaron que la campaña de producción de alcohol en la Argentina sigue en marcha con resultados positivos, y se perfila como una de las más productivas de los últimos años. Según indicaron, al 18 de diciembre, las plantas de Concepción, Leales, Santa Rosa y La Trinidad, en Tucumán, llevan 237 días de actividad y alcanzaron una producción de 346.069.832 litros de alcohol hidratado: un aumento de un 6%, respecto de la campaña anterior (326.267.641 litros).
El volumen de alcohol hidratado producido hasta la fecha significa un récord que supera la producción de los últimos años, en comparación con los datos los recabados por el Ipaat desde 2013 -así puede verse en el Grafico 1-.
Las plantas que actualmente están produciendo alcohol anhidro o deshidratado son La Florida, Santa Rosa, Leales, Concepción y La Trinidad.
Del total de alcohol hidratado producido en la provincia, se deshidrataron 216.343.750 litros para su mezcla con nafta (alcohol anhidro): el 63% del alcohol hidratado producido.
En las provincias de Jujuy y de Salta, la planta de Ledesma continúa destilando y deshidratando alcohol. El volumen producido a la fecha es de 218.123.599 litros de alcohol. De ese total se deshidrataron 169.017.216 litros para la mezcla con nafta (alcohol anhidro o bioetanol): el 77%.
La producción regional de alcohol hidratado entre las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy es de 564.193.431 litros, cifra que representa un incremento del 6% respecto a la misma fecha de la campaña 2024.
Del total de alcohol hidratado producido se deshidrataron 385.360.966 litros para la mezcla con naftas (alcohol anhidro o bioetanol).
Perspectivas
Con la materia prima disponible hasta el momento se estima que la campaña supere los volúmenes históricos de producción de alcohol, lo que representaría un hecho significativo para la industria sucroalcoholera del país.
Las autoridades del Ipaat destacaron que estos resultados refuerzan la importancia del sector en la diversificación de la matriz energética y en el desarrollo de combustibles más sustentables.