Secciones
LA GACETA
EconomíaRural

Zafra 2025: Tucumán supera los 346 millones de litros de alcohol hidratado

De acuerdo a las autoridades del Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán, en esta campaña se podrían superar los volúmenes históricos de producción: un hecho clave para la industria sucroalcoholera del país.

Zafra 2025: Tucumán supera los 346 millones de litros de alcohol hidratado
Hace 6 Hs

El pasado lunes, las autoridades del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat) comunicaron que la campaña de producción de alcohol en la Argentina sigue en marcha con resultados positivos, y se perfila como una de las más productivas de los últimos años. Según indicaron, al 18 de diciembre, las plantas de Concepción, Leales, Santa Rosa y La Trinidad, en Tucumán, llevan 237 días de actividad y alcanzaron una producción de 346.069.832 litros de alcohol hidratado: un aumento de un 6%, respecto de la campaña anterior (326.267.641 litros).

El volumen de alcohol hidratado producido hasta la fecha significa un récord que supera la producción de los últimos años, en comparación con los datos los recabados por el Ipaat desde 2013 -así puede verse en el Grafico 1-.

Las plantas que actualmente están produciendo alcohol anhidro o deshidratado son La Florida, Santa Rosa, Leales, Concepción y La Trinidad.

Del total de alcohol hidratado producido en la provincia, se deshidrataron 216.343.750 litros para su mezcla con nafta (alcohol anhidro): el 63% del alcohol hidratado producido.

Los vecinos

En las provincias de Jujuy y de Salta, la planta de Ledesma continúa destilando y deshidratando alcohol. El volumen producido a la fecha es de 218.123.599 litros de alcohol. De ese total se deshidrataron 169.017.216 litros para la mezcla con nafta (alcohol anhidro o bioetanol): el 77%.

La producción regional de alcohol hidratado entre las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy es de 564.193.431 litros, cifra que representa un incremento del 6% respecto a la misma fecha de la campaña 2024.

Del total de alcohol hidratado producido se deshidrataron 385.360.966 litros para la mezcla con naftas (alcohol anhidro o bioetanol).

Perspectivas

Con la materia prima disponible hasta el momento se estima que la campaña supere los volúmenes históricos de producción de alcohol, lo que representaría un hecho significativo para la industria sucroalcoholera del país.

Las autoridades del Ipaat destacaron que estos resultados refuerzan la importancia del sector en la diversificación de la matriz energética y en el desarrollo de combustibles más sustentables.

Temas TucumánInstituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Había dejado la carrera durante 17 años, pero entró a un programa de la UNT y se recibió
1

Había dejado la carrera durante 17 años, pero entró a un programa de la UNT y se recibió

The NewNow 2026 abre una beca internacional para jóvenes líderes del Sur Global
2

The NewNow 2026 abre una beca internacional para jóvenes líderes del Sur Global

La lista completa de celulares que se quedarán sin WhatsApp en 2026
3

La lista completa de celulares que se quedarán sin WhatsApp en 2026

Encontró el amor en Tucumán y una prueba piloto le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes
4

Encontró el amor en Tucumán y una "prueba piloto" le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Qué leer en la playa: 10 libros que pueden conectarnos con la búsqueda -a veces infructuosa- de la felicidad
5

Qué leer en la playa: 10 libros que pueden conectarnos con la búsqueda -a veces infructuosa- de la felicidad

Los Números de Oro de LA GACETA del 26 de diciembre de 2025
6

Los Números de Oro de LA GACETA del 26 de diciembre de 2025

Más Noticias
Mercedes lo sigue dando todo (y Tucumán le da tan poco)

Mercedes lo sigue dando todo (y Tucumán le da tan poco)

El punk sostiene su vigencia en Tucumán desde la autogestión

El punk sostiene su vigencia en Tucumán desde la autogestión

Encontró el amor en Tucumán y una prueba piloto le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Encontró el amor en Tucumán y una "prueba piloto" le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Letras: una entidad lleva 15 años difundiendo el legado de David Lagmanovich

Letras: una entidad lleva 15 años difundiendo el legado de David Lagmanovich

Pizza en Tucumán: de las porciones del Mercado del Norte al auge de los hornos napolitanos, los sabores ahumados y las propuestas callejeras

Pizza en Tucumán: de las porciones del Mercado del Norte al auge de los hornos napolitanos, los sabores ahumados y las propuestas callejeras

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Efemérides del viernes 26 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del viernes 26 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Los Números de Oro de LA GACETA del 26 de diciembre de 2025

Los Números de Oro de LA GACETA del 26 de diciembre de 2025

Comentarios