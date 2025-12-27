Zafra 2025: Tucumán supera los 346 millones de litros de alcohol hidratado

El pasado lunes, las autoridades del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat) comunicaron que la campaña de producción de alcohol en la Argentina sigue en marcha con resultados positivos, y se perfila como una de las más productivas de los últimos años. Según indicaron, al 18 de diciembre, las plantas de Concepción, Leales, Santa Rosa y La Trinidad, en Tucumán, llevan 237 días de actividad y alcanzaron una producción de 346.069.832 litros de alcohol hidratado: un aumento de un 6%, respecto de la campaña anterior (326.267.641 litros).