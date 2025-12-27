Secciones
LA GACETA
EconomíaNoticias económicas

La Eeaoc aconseja actuar antes de la ocurrencia de heladas

La sociedad debe asumir el compromiso de hacer los esfuerzos necesarios para eliminar definitivamente el uso del fuego del campo tucumano. Es imprescindible un profundo cambio cultural.

La Eeaoc aconseja actuar antes de la ocurrencia de heladas
Hace 6 Hs

Pese a la insistencia año tras año sobre la importancia de eliminar el uso del fuego en cañaverales y en el campo en general, ante la ocurrencia de heladas en Tucumán, se vuelven a repetir comportamientos irracionales y peligrosos que generan grandes pérdidas para los cañeros y para la industria azucarera, y expone a riesgos significativos a toda la población tucumana.

Como es ya conocido por todos, esta práctica tiene consecuencias negativas para la comunidad al perjudicar la calidad de vida de las poblaciones cercanas a las zonas productoras y entornos de los ingenios. Además, genera serios riesgos de que fuegos descontrolados afecten cañaverales vecinos, otros cultivos, la visibilidad en caminos y rutas, las líneas de energía eléctrica, entre otros; exponiendo a la población a daños, y accidentes.

A los productores, quienes en su mayoría conocen e intentan manejar los cañaverales sin el empleo de la quema, el fuego irracional les causa serios perjuicios. Provoca importantes pérdidas de azúcar cuando la quema se asocia al estacionamiento poscosecha, agravado por los efectos de las heladas. Además, su empleo elimina la posibilidad de que retorne al suelo una importante cantidad de biomasa vegetal e impide el aprovechamiento energético-económico de los residuos de cosecha, aspecto que tiene cada vez más importancia.

Por lo tanto, la sociedad en su conjunto debe asumir el compromiso de hacer todos los esfuerzos necesarios para eliminar definitivamente el uso del fuego del campo tucumano, asumiendo esta responsabilidad todos los sectores involucrados en la vida comunitaria y no solo los ligados con la producción de caña: el Gobierno, las Municipalidades, las comunas rurales, las dependencias viales, los organismos de investigación, servicios y transferencia, el sector productivo y la comunidad en general.

Para esto es imprescindible un profundo cambio cultural en la relación de la comunidad con el fuego, para evitar los incendios accidentales y/o intencionales que tantos perjuicios ocasionan a la producción, al medio ambiente y la calidad de vida de la población.

La eliminación de la quema, puede ser una realidad si se logran avances significativos disponer medidas preventivas para disminuir las posibilidades de difusión del fuego en el área cañera de Tucumán. Por ello la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) considera que las medidas preventivas son prioritarias y fundamentales para avanzar en la eliminación de los peligros del fuego. Estas deben ser ejecutadas antes de la ocurrencia de heladas, ya que después de estas las malezas y cultivos, como la caña de azúcar, adquieren condiciones de alta combustibilidad.

Temas TucumánEstación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Atención estatales: cuándo arranca el pago del 80% del sueldo de diciembre en Tucumán

Atención estatales: cuándo arranca el pago del 80% del sueldo de diciembre en Tucumán

Navidad con leve repunte: el aguinaldo y los bonos impulsaron las ventas en Tucumán

Navidad con leve repunte: el aguinaldo y los bonos impulsaron las ventas en Tucumán

Lo más popular
Había dejado la carrera durante 17 años, pero entró a un programa de la UNT y se recibió
1

Había dejado la carrera durante 17 años, pero entró a un programa de la UNT y se recibió

The NewNow 2026 abre una beca internacional para jóvenes líderes del Sur Global
2

The NewNow 2026 abre una beca internacional para jóvenes líderes del Sur Global

La lista completa de celulares que se quedarán sin WhatsApp en 2026
3

La lista completa de celulares que se quedarán sin WhatsApp en 2026

Encontró el amor en Tucumán y una prueba piloto le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes
4

Encontró el amor en Tucumán y una "prueba piloto" le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Qué leer en la playa: 10 libros que pueden conectarnos con la búsqueda -a veces infructuosa- de la felicidad
5

Qué leer en la playa: 10 libros que pueden conectarnos con la búsqueda -a veces infructuosa- de la felicidad

Los Números de Oro de LA GACETA del 26 de diciembre de 2025
6

Los Números de Oro de LA GACETA del 26 de diciembre de 2025

Más Noticias
Mercedes lo sigue dando todo (y Tucumán le da tan poco)

Mercedes lo sigue dando todo (y Tucumán le da tan poco)

El punk sostiene su vigencia en Tucumán desde la autogestión

El punk sostiene su vigencia en Tucumán desde la autogestión

Encontró el amor en Tucumán y una prueba piloto le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Encontró el amor en Tucumán y una "prueba piloto" le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Letras: una entidad lleva 15 años difundiendo el legado de David Lagmanovich

Letras: una entidad lleva 15 años difundiendo el legado de David Lagmanovich

Pizza en Tucumán: de las porciones del Mercado del Norte al auge de los hornos napolitanos, los sabores ahumados y las propuestas callejeras

Pizza en Tucumán: de las porciones del Mercado del Norte al auge de los hornos napolitanos, los sabores ahumados y las propuestas callejeras

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Efemérides del viernes 26 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del viernes 26 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Los Números de Oro de LA GACETA del 26 de diciembre de 2025

Los Números de Oro de LA GACETA del 26 de diciembre de 2025

Comentarios