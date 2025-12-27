La Eeaoc aconseja actuar antes de la ocurrencia de heladas

La eliminación de la quema, puede ser una realidad si se logran avances significativos disponer medidas preventivas para disminuir las posibilidades de difusión del fuego en el área cañera de Tucumán. Por ello la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) considera que las medidas preventivas son prioritarias y fundamentales para avanzar en la eliminación de los peligros del fuego. Estas deben ser ejecutadas antes de la ocurrencia de heladas, ya que después de estas las malezas y cultivos, como la caña de azúcar, adquieren condiciones de alta combustibilidad.