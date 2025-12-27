Secciones
LA GACETA
EconomíaRural

Desarrollan un módulo hidropónico compacto

Controla temperatura, iluminación y nutrientes.

Hace 6 Hs

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Universidad Nacional de La Matanza (Unlam) avanzan en el desarrollo de un módulo hidropónico compacto, destinado a la producción de vegetales en espacios reducidos y bajo condiciones climáticas variables. El objetivo central es poner a punto un sistema eficiente, de fácil uso y económicamente accesible, pensado para el ámbito doméstico.

El proyecto se apoya en la experiencia acumulada con el Módulo Antártico de Producción Hidropónica (Maphi), diseñado por el INTA Santa Cruz para producir verduras en las condiciones extremas del continente antártico. A partir de ese conocimiento, los equipos técnicos trabajan ahora en la adaptación y optimización de esa tecnología a una escala menor, orientada al consumo familiar.

El desafío inicial fue transformar un sistema de alta complejidad, concebido para entornos hostiles y aislados, en un módulo compacto y sencillo, sin perder eficiencia productiva.

Martín Díaz, director del proyecto que trabaja en la optimización del sistema, destacó que la articulación entre el INTA y la Unlam permitirá aportar herramientas técnicas clave para alcanzar un producto comercial. “Se trata de un módulo pensado para producir vegetales de manera aislada de las condiciones del entorno, ya que controla todas las variables necesarias como temperatura, iluminación y nutrientes, asegurando la producción.

La experiencia del Maphi permitió desarrollar un paquete tecnológico integral que incluye sustratos compatibles, semillas seleccionadas, tratamientos específicos y protocolos de siembra. Además, se diseñó una solución nutritiva adaptada a condiciones extremas y un sistema de monitoreo basado en sensores y placas electrónicas que recopilan y procesan datos para facilitar la interpretación por parte de los usuarios.

En esta nueva etapa, el foco está puesto en transferir esas tecnologías a la sociedad y al sector productivo. Para ello, el equipo desarrolló un prototipo de menor tamaño que incorpora nuevas funcionalidades orientadas a simplificar su manejo en un contexto domiciliario.

El trabajo conjunto entre el INTA y la Unlam también contempla la elaboración de un plan de negocios que permita convertir el prototipo en un producto comercial. En ese marco, se realizará un estudio de mercado para identificar a los potenciales usuarios, se definirá el precio final del sistema y se desarrollará una interfaz intuitiva que permita operar el módulo mediante una aplicación para teléfonos móviles.

Temas Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La economía se frenó en octubre, tras cuatro meses de crecimiento

La economía se frenó en octubre, tras cuatro meses de crecimiento

Leve repunte en el consumo: las ventas en los supermercados subieron 2,7% durante octubre

Leve repunte en el consumo: las ventas en los supermercados subieron 2,7% durante octubre

Los salarios subieron 2,5% en octubre y superaron a la inflación, según el Indec

Los salarios subieron 2,5% en octubre y superaron a la inflación, según el Indec

Atención estatales: cuándo arranca el pago del 80% del sueldo de diciembre en Tucumán

Atención estatales: cuándo arranca el pago del 80% del sueldo de diciembre en Tucumán

Otro golpe al bolsillo: las prepagas arrancan el año con un aumento en las cuotas

Otro golpe al bolsillo: las prepagas arrancan el año con un aumento en las cuotas

Lo más popular
Había dejado la carrera durante 17 años, pero entró a un programa de la UNT y se recibió
1

Había dejado la carrera durante 17 años, pero entró a un programa de la UNT y se recibió

The NewNow 2026 abre una beca internacional para jóvenes líderes del Sur Global
2

The NewNow 2026 abre una beca internacional para jóvenes líderes del Sur Global

La lista completa de celulares que se quedarán sin WhatsApp en 2026
3

La lista completa de celulares que se quedarán sin WhatsApp en 2026

Encontró el amor en Tucumán y una prueba piloto le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes
4

Encontró el amor en Tucumán y una "prueba piloto" le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Qué leer en la playa: 10 libros que pueden conectarnos con la búsqueda -a veces infructuosa- de la felicidad
5

Qué leer en la playa: 10 libros que pueden conectarnos con la búsqueda -a veces infructuosa- de la felicidad

Los Números de Oro de LA GACETA del 26 de diciembre de 2025
6

Los Números de Oro de LA GACETA del 26 de diciembre de 2025

Más Noticias
Mercedes lo sigue dando todo (y Tucumán le da tan poco)

Mercedes lo sigue dando todo (y Tucumán le da tan poco)

El punk sostiene su vigencia en Tucumán desde la autogestión

El punk sostiene su vigencia en Tucumán desde la autogestión

Encontró el amor en Tucumán y una prueba piloto le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Encontró el amor en Tucumán y una "prueba piloto" le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Letras: una entidad lleva 15 años difundiendo el legado de David Lagmanovich

Letras: una entidad lleva 15 años difundiendo el legado de David Lagmanovich

Pizza en Tucumán: de las porciones del Mercado del Norte al auge de los hornos napolitanos, los sabores ahumados y las propuestas callejeras

Pizza en Tucumán: de las porciones del Mercado del Norte al auge de los hornos napolitanos, los sabores ahumados y las propuestas callejeras

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Efemérides del viernes 26 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del viernes 26 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Los Números de Oro de LA GACETA del 26 de diciembre de 2025

Los Números de Oro de LA GACETA del 26 de diciembre de 2025

Comentarios