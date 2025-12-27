Desarrollan un módulo hidropónico compacto

El trabajo conjunto entre el INTA y la Unlam también contempla la elaboración de un plan de negocios que permita convertir el prototipo en un producto comercial. En ese marco, se realizará un estudio de mercado para identificar a los potenciales usuarios, se definirá el precio final del sistema y se desarrollará una interfaz intuitiva que permita operar el módulo mediante una aplicación para teléfonos móviles.