Desarrollan un módulo hidropónico compacto

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Universidad Nacional de La Matanza (Unlam) avanzan en el desarrollo de un módulo hidropónico compacto, destinado a la producción de vegetales en espacios reducidos y bajo condiciones climáticas variables. El objetivo central es poner a punto un sistema eficiente, de fácil uso y económicamente accesible, pensado para el ámbito doméstico.
El proyecto se apoya en la experiencia acumulada con el Módulo Antártico de Producción Hidropónica (Maphi), diseñado por el INTA Santa Cruz para producir verduras en las condiciones extremas del continente antártico. A partir de ese conocimiento, los equipos técnicos trabajan ahora en la adaptación y optimización de esa tecnología a una escala menor, orientada al consumo familiar.
El desafío inicial fue transformar un sistema de alta complejidad, concebido para entornos hostiles y aislados, en un módulo compacto y sencillo, sin perder eficiencia productiva.
Martín Díaz, director del proyecto que trabaja en la optimización del sistema, destacó que la articulación entre el INTA y la Unlam permitirá aportar herramientas técnicas clave para alcanzar un producto comercial. “Se trata de un módulo pensado para producir vegetales de manera aislada de las condiciones del entorno, ya que controla todas las variables necesarias como temperatura, iluminación y nutrientes, asegurando la producción.
La experiencia del Maphi permitió desarrollar un paquete tecnológico integral que incluye sustratos compatibles, semillas seleccionadas, tratamientos específicos y protocolos de siembra. Además, se diseñó una solución nutritiva adaptada a condiciones extremas y un sistema de monitoreo basado en sensores y placas electrónicas que recopilan y procesan datos para facilitar la interpretación por parte de los usuarios.
En esta nueva etapa, el foco está puesto en transferir esas tecnologías a la sociedad y al sector productivo. Para ello, el equipo desarrolló un prototipo de menor tamaño que incorpora nuevas funcionalidades orientadas a simplificar su manejo en un contexto domiciliario.
El trabajo conjunto entre el INTA y la Unlam también contempla la elaboración de un plan de negocios que permita convertir el prototipo en un producto comercial. En ese marco, se realizará un estudio de mercado para identificar a los potenciales usuarios, se definirá el precio final del sistema y se desarrollará una interfaz intuitiva que permita operar el módulo mediante una aplicación para teléfonos móviles.