Comparación de quemas entre 2013 y 2025 y conclusiones

En 2013 se concentró la mayor superficie quemada del período, con 119.860 hectáreas, seguido de 2020 (111.250 hectáreas). En 2015 y en 2014 se vio la menor área incendiada, con 28.500 hectáreas y 38.840 hectáreas, respectivamente.

La Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) realizó una comparación del área quemada de cañaverales, durante el lapso que va de 2013 a 2025. En el estudio se advierte que 2013 concentró la mayor superficie quemada de todo el período analizado (119.860 hectáreas), seguido por 2020 (111.250 hectáreas). Los años 2015 (28.500 hectáreas), 2014 (38.840 hectáreas) y 2023 (38.900 hectáreas) -en ese orden- fueron los que menor superficie de quema concentraron.

Las quemas no son práctica exclusiva en los cañaverales; también se dañan otros cultivos identificados, áreas desmontadas sin especificación de cobertura y áreas con cobertura natural. A raíz de ello, se debe seguir trabajando en erradicar estos incidentes.

Si bien la superficie afectada por quema en tierras plantadas con caña de azúcar es la más relevante, en el área productiva de Tucumán existe un importante número de focos ígneos que afectan directamente a otros cultivos, áreas desmontadas sin especificación de cobertura y áreas con monte natural.

El relevamiento de estas áreas arrojó una superficie de 6.770 hectáreas: 200 hectáreas de otros cultivos identificados (garbanzo, trigo y cítricos), 500 hectáreas de superficies desmontadas sin identificación de cobertura y 6.070 hectáreas de áreas con monte natural.

Durante 2025, en Tucumán se quemaron 5.000 hectáreas menos de caña que en la zafra anterior

La mayor superficie quemada se concentró en agosto, seguido por octubre. Los departamentos que mayores volúmenes de quema mostraron, dentro del grupo de otros cultivos identificados, áreas desmontadas sin especificación de cobertura y áreas con monte natural, fueron Simoca, Graneros, Burruyacu, Cruz Alta y Leales: el 95% del total.

Consideraciones finales

• Durante la zafra 2025, 49.100 hectáreas del área cañera tucumana fueron sometidas a procesos de quema, cifra que disminuyó respecto de 2024 (54.000 hectáreas).

• La mayor ocurrencia de quemas se dio en los departamentos Simoca, Cruz Alta, Leales y Burruyacu, mientras que la mayor intensidad de quema de cañaverales se produjo en agosto.

• Se destacan los departamentos Burruyacu y Cruz Alta por presentar áreas continuas de mayor extensión que el resto de los departamentos con algunos enclaves menos densificados en los departamentos de Leales y Alberdi.

• El relevamiento de las quemas en otras áreas, fuera de las tierras dedicadas a la caña de azúcar, arrojaron una superficie afectada de 6.770 hectáreas.

• Los departamentos con mayores volúmenes de quema, dentro del grupo de otros cultivos identificados, áreas desmontadas sin especificación de cobertura y áreas con monte natural, fueron Simoca, Graneros, Burruyacu Cruz Alta y Leales, con el 95% del total.

