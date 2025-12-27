Comparación de quemas entre 2013 y 2025 y conclusiones

La Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) realizó una comparación del área quemada de cañaverales, durante el lapso que va de 2013 a 2025. En el estudio se advierte que 2013 concentró la mayor superficie quemada de todo el período analizado (119.860 hectáreas), seguido por 2020 (111.250 hectáreas). Los años 2015 (28.500 hectáreas), 2014 (38.840 hectáreas) y 2023 (38.900 hectáreas) -en ese orden- fueron los que menor superficie de quema concentraron.