La Navidad de Joe Biden: la foto familiar que desató una ola de comentarios en redes sociales

El ex presidente estadounidense compartió una imagen navideña junto a un mensaje de buenos deseos, pero un detalle en la fotografía generó sorpresa, críticas y debates entre los usuarios.

Joe Biden Joe Biden ARCHIVO
Hace 1 Hs

El ex presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de 83 años, publicó en su cuenta oficial de X una imagen familiar para celebrar la Navidad, acompañada de un mensaje cargado de buenos deseos. Sin embargo, la postal no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales debido a un detalle que llamó poderosamente la atención de los usuarios.

En la fotografía se puede ver a la familia Biden posando frente a un árbol de Navidad decorado. En primer plano aparece Hunter Biden, mientras que la ex primera dama Jill Biden se ubica delante del ex mandatario, cubriendo parcialmente su rostro. El resto de los integrantes de la familia aparece completamente encuadrado, pero Joe Biden no logra verse de manera plena, lo que despertó sorpresa y confusión entre los internautas.

Junto a la imagen, el ex jefe de Estado escribió un breve mensaje: “Les deseo una Nochebuena pacífica y llena de alegría”.

La publicación se viralizó en cuestión de minutos y dio lugar a una avalancha de comentarios. Muchos usuarios señalaron la dificultad para identificar a Biden en la escena, con mensajes como “Me llevó un rato encontrarte” o “¿Dónde está Joe?”. Otros fueron más críticos y consideraron “irrespetuoso” que el miembro de mayor edad de la familia quedara parcialmente oculto en la fotografía.

Además, varios comentarios apuntaron al protagonismo de Hunter Biden, el segundo hijo del exmandatario, cuya posición central en la imagen fue interpretada por algunos como excesiva. No faltaron las referencias irónicas y ofensivas hacia él, especialmente provenientes de sectores conservadores y aliados del ex presidente Donald Trump, quienes suelen cuestionarlo de manera recurrente.

Aun así, también hubo mensajes de apoyo y buenos deseos dirigidos a toda la familia Biden, destacando el espíritu navideño del saludo más allá de la polémica generada por la imagen.

Temas Joe Biden
