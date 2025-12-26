Si vas a un restaurante nunca pidas esto: la alerta de los expertos en seguridad alimentaria

Los expertos en seguridad alimentaria lanzaron una advertencia clave para tener en cuenta antes de leer la carta de un restaurante en este 2025. Según advirtieron, incluso los alimentos que la mayoría de las personas consideran “saludables” pueden representar un serio riesgo para la salud.
Al momento de ordenar un plato, no solo deberíamos dejarnos llevar por los gustos o los deseos del apetito. Los especialistas señalaron que hay ciertos alimentos que requieren precaución, incluyendo las ensaladas.
El problema que surgió con las ensaladas
Bill Marler, abogado de Seattle especializado en litigios por brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, explicó a The Washington Post por qué ya no ordena más ensaladas, bandejas de frutas, fiambres ni brotes que a menudo se sirven crudos en sándwiches y "wraps". El especialista detalló que estos pedidos han sido vinculados repetidamente a la contaminación cruzada y a importantes brotes de Listeria, E. coli y Salmonella.
Si bien la mayoría de los comensales consideran que las verduras son una opción segura, Marler afirmó que las evita por completo cuando come fuera de casa. Esta lista de comidas problemáticas refleja cómo han cambiado los patrones de los brotes con el tiempo, según indicó a Fox News Digital Bryan Quoc Le, científico de alimentos de Mendocino Food Consulting en California.
Las verduras de hojas verde en la mira
"Los riesgos de la carne molida disminuyeron debido a los estrictos requisitos de prueba y cocción, mientras que las verduras de hoja verde carecen de un 'paso de calor' y suelen contaminarse temprano en la cadena de suministro, donde los controles son más difíciles de aplicar", explicó Le.
Actualmente, las verduras de hoja verde se procesan de forma centralizada, se mezclan en grandes lotes y se distribuyen masivamente. Esto las convierte en el grupo de mayor riesgo en la actualidad. "Un solo evento de contaminación puede afectar a muchas personas antes de ser detectado", advirtió el especialista.
La carne molida dejó de ser un problema
En la época actual, alimentos que antes eran considerados peligrosos —como la carne y las hamburguesas— han pasado a ser más seguros que incluso la comida saludable. Tras la implementación de regulaciones más estrictas, las enfermedades vinculadas a las hamburguesas disminuyeron drásticamente, según Jason Reese, experto en seguridad alimentaria y abogado de lesiones personales con sede en Indiana.
Hoy, señaló Reese, el peligro cambió de lugar. La lechuga y otras verduras de hoja verde causan muchos más brotes que las hamburguesas, principalmente porque se cultivan cerca de explotaciones ganaderas, pueden contaminarse con el agua de riego y se consumen crudas, sin una cocción que elimine los patógenos. "La lechuga encima de esas hamburguesas es la verdadera culpable", concluyó Reese.