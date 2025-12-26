Si vas a un restaurante nunca pidas esto: la alerta de los expertos en seguridad alimentaria

El problema que surgió con las ensaladas

Bill Marler, abogado de Seattle especializado en litigios por brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, explicó a The Washington Post por qué ya no ordena más ensaladas, bandejas de frutas, fiambres ni brotes que a menudo se sirven crudos en sándwiches y "wraps". El especialista detalló que estos pedidos han sido vinculados repetidamente a la contaminación cruzada y a importantes brotes de Listeria, E. coli y Salmonella.