El “Tucu” López de fiesta: estuvo a los besos con una chica, pero se fue con otra

Pero López no se habría quedado con su primer contacto de la tarde. Por el contrario, decidió seguir explorando entre los invitados. El panelista del programa contó que cuando el “Tucu” salió de la pileta, se lo presentó a otra figura del espectáculo, la bailarina de Mora Godoy. Fue con ella con quien el actor terminó retirándose de la misma fiesta en la que había estado a los besos con Antúnez.