El “Tucu” López de fiesta: estuvo a los besos con una chica, pero se fue con otra

Esta semana, el “Tucu” López dio de qué hablar y siguió sumando conquistas a su lista de intereses amorosos. Según informaron en “A la tarde”, de América TV, el locutor se ganó el corazón de al menos dos mujeres en una misma tarde y no tuvo ningún reparo en disfrutar de su fiesta con ambas. Aunque lo emparejaron con una de ellas, no demoró en trascender que se fue del evento con alguien diferente.
La vida amorosa del “Tucu” López nunca tuvo un bajo perfil. En parte, la mediatización de sus relaciones se debió a que muchas de sus parejas fueron mujeres destacadas del espectáculo argentino. Entre 2020 y 2021 estuvo de novio con Jimena Barón y, entre 2021 y 2023, con Sabrina Rojas. Además, también se mencionó a Romina Ricci como una de sus novias, aunque nunca formalizaron la relación.
La pool party del “Tucu” López
Uno de los panelistas estuvo presente en la fiesta de esta semana en la que el “Tucu” López rompió corazones. Según contó, el locutor decidió meterse a la piscina en ropa interior. Para contar de quién se trataba su primera conquista, dijeron que era una actriz. Incluso trascendieron fotos en las que aparentemente López está dándole un beso.
Se trata de Noe Antúnez, una actriz de cine y también locutora oriunda de Chaco. Ambos trabajan juntos actualmente en un programa de streaming. Según analizaron en “A la tarde”, la chispa habría surgido en el día a día de trabajo e incluso en las transmisiones se notaron algunos gestos que llevaron a que los seguidores tuvieran las primeras sospechas de romance.
Pero López no se habría quedado con su primer contacto de la tarde. Por el contrario, decidió seguir explorando entre los invitados. El panelista del programa contó que cuando el “Tucu” salió de la pileta, se lo presentó a otra figura del espectáculo, la bailarina de Mora Godoy. Fue con ella con quien el actor terminó retirándose de la misma fiesta en la que había estado a los besos con Antúnez.
Después de la fiesta, ninguno de los involucrados compartió nada al respecto. Pero la prensa rosa bonaerense continúa apostado cartas a la relación del “Tucu” con Antúnez.