Modo ahorro de energía: cómo utilizarlo en tu televisor y gastar menos

Llega el verano y los argentinos empiezan a usar mucho más su aire acondicionado. En consecuencia, la factura de consumo eléctrico se incrementa de forma exponencial. Pero durante los días de calor, dejar de usar este dispositivo no es una opción para muchos. Aunque sí se puede optimizar su uso, también se puede aprender a ahorrar energía con otros electrodomésticos para reducir el consumo en otros aspectos.