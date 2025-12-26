Modo ahorro de energía: cómo utilizarlo en tu televisor y gastar menos

Llega el verano y los argentinos empiezan a usar mucho más su aire acondicionado. En consecuencia, la factura de consumo eléctrico se incrementa de forma exponencial. Pero durante los días de calor, dejar de usar este dispositivo no es una opción para muchos. Aunque sí se puede optimizar su uso, también se puede aprender a ahorrar energía con otros electrodomésticos para reducir el consumo en otros aspectos.
Uno de los dispositivos que más se utiliza en los hogares es el televisor. En algunas casas incluso permanecen encendidos incluso cuando nadie está viendo o solo para dejar un sonido de fondo. Aunque el ahorro de energía se suele concentrar en electrodomésticos de frío-calor, los televisores modernos consumen menos, pero también representan un gasto considerable.
Los televisores tienen una configuración que permite utilizarlos gastando menos energía. El problema es que muy pocos saben que cuentan con esta opción. Al igual que los celulares, las grandes pantallas del hogar también tienen un modo de ahorro de energía.
Cómo usar el ahorro de energía en tu televisor
Las marcas más reconocidas de televisores cuentan con esta configuración que suele ser fácil de encontrar, aunque no está demasiado expuesta. Para ingresar en los modelos LG, por ejemplo, hay que buscar las configuraciones u opciones de imagen y, allí, el “Modo Ahorro de Energía”, que reduce el brillo.
Por otra parte, los modelos Sony tienen un menú “Eco” que permite disminuir la demanda energética. Los Panasonic, en los ajustes de brillo y otros parámetros, tienen “Opciones de energía” para ingresar de forma manual las configuraciones deseadas que permitan un mayor o menor ahorro.
Samsung implementó el AI Energy Mode, una función que promete reducir hasta en un 30% el consumo de energía. Esta opción logra adaptar la configuración de la pantalla al entorno y al contenido que se está emitiendo para, de este modo, optimizar la electricidad que necesita para funcionar. Apunta a mejorar el rendimiento energético sin intervención manual y de forma automática.