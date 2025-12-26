Secciones
Quién era Isabelle Marciniak, la promesa de la gimnasia brasileña que murió a los 18

La campeona juvenil padecía una enfermedad degenerativa del sistema inmunológico.

Isabelle Marciniak, la gimnasta brasilera que murió a los 18 años Isabelle Marciniak, la gimnasta brasilera que murió a los 18 años Metrópoles
Hace 2 Hs

La comunidad deportiva de Brasil está de luto tras la muerte de Isabelle Marciniak, una de las jóvenes promesas de la gimnasia rítmica nacional. La gimnasta, que tenía 18 años, falleció el 24 de diciembre de 2025 en Curitiba a causa de un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático, según confirmó la Federación Paranaense de Gimnasia. 

La noticia de su muerte fue anunciada por la Federación Paranaense de gimnasia, de la cual ella formaba parte, y la despidió con profundo dolor. El comunicado expresaba lo siguiente: “Que su historia, su pasión por el deporte y su recuerdo permanezcan vivos como inspiración para todos los que creen en la gimnasia como una herramienta de formación humana y transformación. Nuestras condolencias. Descanse en paz”.

Quién era Isabelle Marciniak, la gimnasta brasileña que murió a los 18 años

A pesar de su corta edad, Marciniak ya había logrado títulos a nivel regional, en su estado natal de Paraná, en el sur de Brasil, y nacional. Fue campeona brasileña de este deporte en 2021 y considerada una joya de la disciplina. 

Hace tres años, se proclamó campeona del Campeonato Brasileño de Gimnasia Rítmica “Ilona Peuker”, celebrado del 23 al 27 de noviembre de 2021 en Florianópolis. Fue campeona general de la competición y también obtuvo el primer puesto en el aparato de pelota y el segundo en el de cinta. Ya en el 2023, Marciniak se proclamó campeona con el trío adulto del club Agir de Curitiba, cuando tenía tan solo 16 años.

La desgarradora despedida de la mamá de Isabelle Marciniak

“Nuestro día amaneció más triste. Nuestra querida hija Isabelle se durmió hasta la muerte. Hoy descansa tras un año de lucha por la vida. Jehová recordará su amor, fe y fidelidad hasta el final”, escribió en una historia que subió a su cuenta de Instagram Michelle, la mamá de la deportista.

Más tarde, la mujer compartió los posteos de despedida que hicieron familiares, amigos y hasta la prensa de Brasil. Lo mismo hizo su esposo, Marcelo.

Isabelle -conocida por todos como “Isa” o “Belle”- fue velada y enterrada este jueves en Araucária, su ciudad natal en la región metropolitana de Curitiba. La comunidad deportiva y sus seres queridos la recordaron como una joven apasionada, luchadora y ejemplo para las nuevas generaciones.

Temas Brasil
