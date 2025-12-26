Quién era Isabelle Marciniak, la promesa de la gimnasia brasileña que murió a los 18

La noticia de su muerte fue anunciada por la Federación Paranaense de gimnasia, de la cual ella formaba parte, y la despidió con profundo dolor. El comunicado expresaba lo siguiente: “Que su historia, su pasión por el deporte y su recuerdo permanezcan vivos como inspiración para todos los que creen en la gimnasia como una herramienta de formación humana y transformación. Nuestras condolencias. Descanse en paz”.