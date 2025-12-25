“Buscamos jugadores con hambre, intensidad y solidaridad”: la mirada de Yllana sobre el equipo que quiere en San Martín

En cuanto a su idea futbolística, Yllana remarcó que los equipos deben estar preparados para distintos contextos. “Me gustan los equipos que asumen el protagonismo, pero no todos los partidos son iguales. A veces hay que presionar alto y otras conviene esperar. Yo separo el juego en momentos, y el equipo debe saber cómo actuar en cada uno”, explicó el DT, que también se refirió al proceso de armado del plantel, en plena etapa de incorporaciones. “Hubo un recambio grande y necesitamos que lleguen muchos jugadores. Con Facundo Pérez Castro estamos trabajando para hacerlo lo antes posible y tener tiempo para formar el equipo. Buscamos jugadores dinámicos, solidarios, con intensidad y espíritu colectivo”, destacó.