“Buscamos jugadores con hambre, intensidad y solidaridad”: la mirada de Yllana sobre el equipo que quiere en San Martín

El nuevo técnico aseguró que la localía será clave y que el equipo deberá sostener la intensidad para competir en cada fecha de la Primera Nacional.

Hace 1 Hs

San Martín atraviesa días de reconstrucción deportiva y, en ese camino, la llegada de Andrés Yllana marcó el inicio de una nueva etapa. El flamante entrenador habló con el canal oficial del club y dejó definiciones sobre su idea de juego, el armado del plantel y la responsabilidad que implica dirigir en La Ciudadela.

En el comienzo de la entrevista, Yllana fue invitado a presentarse ante los hinchas y a definir su perfil como entrenador. “Me considero un entrenador que intenta que su equipo protagonice los partidos. Directo, simple con los jugadores, buscando siempre un buen clima de trabajo, pero también con exigencia. La idea es que cada día el grupo y los futbolistas mejoren”, explicó Yllana.“Acá sirve solamente ascender, pero para lograrlo hay que disfrutar, autoexigirse y repetir esfuerzos todos los días”, agregó.

Luego, el técnico profundizó sobre el proceso de crecimiento que espera del equipo a lo largo de la temporada. “Esto es una mejora permanente. Cuando llegás a las instancias decisivas, no alcanza con cómo jugabas al principio: tenés que haber evolucionado. Para eso hace falta hambre y compromiso. A mí me gustan los jugadores con hambre”, remarcó.

Ya instalado en Tucumán, Yllana contó qué sensaciones le dejó su llegada a la provincia. “Me encontré con una ciudad hermosa. Había venido muchas veces a jugar, pero ahora pude verla de otra manera. El jugador que llega acá debe saber que está en un club importante y aprender a manejar esa presión”, señaló. “Cuando ejecutás en la cancha lo que practicás todos los días, te sentís emocionalmente más seguro”, añadió.

"A veces hay que presionar alto y otras conviene esperar", dijo Yllana sobre lo que se espera del nuevo San Martín

Sobre la Primera Nacional, el entrenador fue claro al describir la exigencia de la categoría. “Es una divisional donde todas las fechas son finales. No podés jugar al 99%, hay que hacerlo al 100 o 110. Hay que estar dispuesto a friccionar y ganar duelos físicos, además de jugar bien. La intensidad es fundamental”, aseguró.

En cuanto a su idea futbolística, Yllana remarcó que los equipos deben estar preparados para distintos contextos. “Me gustan los equipos que asumen el protagonismo, pero no todos los partidos son iguales. A veces hay que presionar alto y otras conviene esperar. Yo separo el juego en momentos, y el equipo debe saber cómo actuar en cada uno”, explicó el DT, que también se refirió al proceso de armado del plantel, en plena etapa de incorporaciones. “Hubo un recambio grande y necesitamos que lleguen muchos jugadores. Con Facundo Pérez Castro estamos trabajando para hacerlo lo antes posible y tener tiempo para formar el equipo. Buscamos jugadores dinámicos, solidarios, con intensidad y espíritu colectivo”, destacó.

Finalmente, habló del rol del hincha y la importancia de la localía. “Tenemos que contagiar desde adentro para que toda esa pasión juegue a nuestro favor. Cuando entregás el máximo, la gente te apoya y te da energía. Queremos que vean un equipo con espíritu, que se entregue, que los entusiasme y llene la cancha como siempre”, concluyó, antes de desear felices fiestas y agradecer el apoyo incondicional de la gente de San Martín.

