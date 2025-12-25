Dolor en el deporte brasileño: murió a los 18 años una campeona juvenil de gimnasia rítmica

La gimnasia rítmica de Brasil atraviesa horas de profunda conmoción tras la muerte de Isabelle Marciniak, una joven atleta que había construido, en muy poco tiempo, una trayectoria destacada a nivel nacional. Tenía 18 años y falleció a causa de la enfermedad de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático.
La noticia fue confirmada por la Federação Paranaense de Ginástica, que expresó su pesar a través de un comunicado en redes sociales y acompañó a la familia, amistades, entrenadores y compañeras de equipo. El deceso se produjo horas antes de la Nochebuena.
Marciniak era oriunda de Araucária, en la región metropolitana de Curitiba, y desde muy joven se había consolidado como una de las promesas más firmes de la disciplina. En 2021 alcanzó uno de los hitos de su carrera al consagrarse campeona juvenil del concurso completo en el Campeonato Brasileño de Gimnasia Rítmica. En ese mismo certamen obtuvo además la medalla de plata en cinta y el oro en pelota, resultados que la posicionaron entre las mejores de su categoría.
Con el paso de los años, continuó compitiendo a nivel nacional y representó al Club Agir de Curitiba. Uno de sus últimos logros deportivos llegó en 2023, cuando se coronó campeona junto al trío adulto de la institución, un título que marcó el cierre de su recorrido competitivo.
Desde la federación destacaron sus éxitos deportivos y, especialmente, su compromiso y su pasión por la gimnasia. En el mensaje difundido, señalaron que su historia y su amor por el deporte quedarán como una inspiración para quienes entienden la gimnasia como una herramienta de formación humana.
Su muerte generó un fuerte impacto en el ambiente deportivo brasileño, que despidió a una atleta joven, talentosa y muy querida dentro de la comunidad de la gimnasia.