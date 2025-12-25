Dolor en el deporte brasileño: murió a los 18 años una campeona juvenil de gimnasia rítmica

Marciniak era oriunda de Araucária, en la región metropolitana de Curitiba, y desde muy joven se había consolidado como una de las promesas más firmes de la disciplina. En 2021 alcanzó uno de los hitos de su carrera al consagrarse campeona juvenil del concurso completo en el Campeonato Brasileño de Gimnasia Rítmica. En ese mismo certamen obtuvo además la medalla de plata en cinta y el oro en pelota, resultados que la posicionaron entre las mejores de su categoría.