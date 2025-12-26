Letras: una entidad lleva 15 años difundiendo el legado de David Lagmanovich

Se cierra un 2025 muy especial para la Asociación Literaria Dr. David Lagmanovich, ya que se cumplieron 15 años de su fundación. Fue el 26 de octubre de 2010 cuando un grupo de escritores y estudiosos de las letras; colegas unos, alumnos otros, pero todos discípulos de Lagmanovich, le dieron forma a la entidad. Desde el comienzo, estuvo integrada por Ana María Mopty, Mónica Cazón, Liliana Massara, Julio Estefan y Rogelio Ramos Signes.
Tras el fallecimiento de Lagmanovich, este grupo constituyó la asociación en su honor, sin fines de lucro y con una gestión democrática orientada a la participación de autores de nuestra provincia principalmente, pero con las puertas abiertas a escritoras y escritores argentinos y del mundo.
El objetivo principal fue la renovación literaria; propósito que implicaba estimular la escritura creativa, el estudio, la difusión y la gestión cultural en todos sus ámbitos con una dinámica centrada en debates y conversatorios sobre cuestiones alrededor de la literatura local y nacional.
Llevar adelante el proyecto literario en cuanto a ejercicio y difusión de distintas expresiones creativas como el microrrelato, la poesía, cuentos, novelas, ensayos y música no fue fácil, sobre todo por el esfuerzo que significa no contar con el apoyo económico que toda actividad requiere.
Destacado intelectual
Lagmanovich fue un destacado intelectual que vivió en Tucumán, aunque había nacido en Huinca Renancó (Córdoba). Fue Doctor en Literatura, profesor y licenciado en Lengua y Literatura Española. Entre 1953 y 1962 trabajó en LA GACETA como reportero, cronista, redactor, jefe de archivo y editorialista, además de crítico musical y colaborador frecuente del Suplemento Literario.
Vivió en Washington entre 1962 y 1977, doctorándose en la Universidad de Georgetown. Regresó a la Universidad de Buenos Aires, donde fue designado director del Instituto de Literatura Hispanoamericana, para reincorporarse definitivamente como docente en la UNT. Allí fue también Secretario de Extensión y lo distinguieron como Profesor Emérito. Su último reconocimiento le llegó en el 2008, tras ser nombrado miembro de la Academia Nacional de Ciencias.
Sus libros -cerca de 12.000 volúmenes, de todos los géneros- fueron donados a la biblioteca del Centro Cultural Rougés. Sus aportes en cuanto al microrrelato continúan apreciados internacionalmente, ya que su afán, prolijidad y dedicación fueron referencia imprescindible en el campo de las letras.