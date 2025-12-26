Letras: una entidad lleva 15 años difundiendo el legado de David Lagmanovich

Se cierra un 2025 muy especial para la Asociación Literaria Dr. David Lagmanovich, ya que se cumplieron 15 años de su fundación. Fue el 26 de octubre de 2010 cuando un grupo de escritores y estudiosos de las letras; colegas unos, alumnos otros, pero todos discípulos de Lagmanovich, le dieron forma a la entidad. Desde el comienzo, estuvo integrada por Ana María Mopty, Mónica Cazón, Liliana Massara, Julio Estefan y Rogelio Ramos Signes.