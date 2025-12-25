Secciones
Familia, pijamas y reencuentros: así pasaron la Navidad los jugadores de la Selección Argentina

Lejos de la exigencia del calendario y a meses del Mundial 2026, varios integrantes de la Scaloneta compartieron postales de Nochebuena en distintos puntos del mundo.

FESTEJOS. Postales familiares, árboles iluminados y celebraciones íntimas marcaron la Navidad de los jugadores de la Selección Argentina, que aprovecharon el parate para recargar energías junto a los suyos. FESTEJOS. Postales familiares, árboles iluminados y celebraciones íntimas marcaron la Navidad de los jugadores de la Selección Argentina, que aprovecharon el parate para recargar energías junto a los suyos.
Hace 3 Hs

La Navidad encontró a los jugadores de la Selección Argentina repartidos entre Europa y el país. Sin entrenamientos, viajes ni compromisos oficiales, muchos eligieron mostrar un costado más íntimo a través de sus redes sociales, con imágenes hogareñas y gestos de agradecimiento por el año vivido.

Como ya es habitual, Instagram fue la ventana elegida. Hubo pijamas combinados, árboles iluminados y hasta mascotas sumándose a la escena. Una postal distinta de un plantel acostumbrado a la presión constante, pero que en estas fechas se permitió bajar un cambio.

Uno de los focos estuvo puesto en Lionel Messi, que volvió a pasar las Fiestas en Rosario. El capitán campeón del mundo compartió la imagen familiar más tarde de lo habitual, junto a Antonela Roccuzzo, en la casa que la familia tiene en un country de Funes. En las fotos se pudo ver la larga mesa de Nochebuena y detalles de la celebración, en un clima distendido y lejos del ruido mediático.

En Inglaterra, varios referentes permanecieron junto a sus familias. Emiliano "Dibu" Martínez volvió a apostar por el look navideño combinado junto a su esposa Mandinha Carbajal, sus hijos y sus perros, posando bajo el árbol en su casa de Birmingham. También desde ese país, Enzo Fernández compartió una serie de imágenes con Valentina Cervantes y sus hijos, con una estética clásica de colores rojo, verde y blanco.

FAMILIA. Debajo del árbol, FAMILIA. Debajo del árbol,

Para Alexis Mac Allister, la celebración tuvo un condimento especial porque además de la Navidad, festejó su cumpleaños número 27. Fue la primera vez que lo hizo como padre, acompañado por su pareja Ailén Cova y su hija recién nacida, Alaia.

Otros jugadores mostraron celebraciones similares. Cristian "Cuti" Romero se fotografió en Londres junto a su esposa Karen Cavaller y sus hijos; Nicolás Tagliafico aportó el tono más distendido con imágenes junto a Carolina Calvagni; mientras que Leandro Paredes celebró en Buenos Aires con Camila Galante y sus hijos, con una decoración exterior en tonos azul y amarillo.

POSTALES. Navidad en familia para POSTALES. Navidad en familia para

Desde Italia, Lautaro Martínez compartió postales familiares desde Milán junto a Agustina Gandolfo y sus hijos, en una Navidad atravesada por los regalos y los abrazos. En tanto, Thiago Almada eligió Madrid para pasar las Fiestas y mostró imágenes con su esposa Antonella D’Alotta, en coincidencia con su primer aniversario de casados.

NOCHEBUENA. Desde Europa, Lautaro Martínez y Thiago Almada compartieron la Navidad en familia. NOCHEBUENA. Desde Europa, Lautaro Martínez y Thiago Almada compartieron la Navidad en familia.

También hubo celebraciones en suelo bonaerense, como la de la familia Simeone en Luján, con Giuliano, su padre Diego y su hermano Gianluca, recientemente convertido en padre.

UNIDOS. Reencuentro familiar en Luján para los Simeone. Giuliano celebró junto a su papá Diego y su hermano Gianluca. UNIDOS. Reencuentro familiar en Luján para los Simeone. Giuliano celebró junto a su papá Diego y su hermano Gianluca.

Más allá de los lugares y las particularidades, el mensaje fue similar en todos los casos: tiempo para los afectos, agradecimiento por lo vivido y energías renovadas. Tras un 2025 cargado de competencia, la Navidad funcionó como una pausa más que necesaria antes de un 2026 que ya asoma en el horizonte con un desafío mayúsculo.

Porque después de las luces y los brindis, la Scaloneta volverá a enfocarse en defender el título en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos. Pero, por unas horas, el fútbol quedó en segundo plano.

