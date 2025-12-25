Familia, pijamas y reencuentros: así pasaron la Navidad los jugadores de la Selección Argentina

Uno de los focos estuvo puesto en Lionel Messi, que volvió a pasar las Fiestas en Rosario. El capitán campeón del mundo compartió la imagen familiar más tarde de lo habitual, junto a Antonela Roccuzzo, en la casa que la familia tiene en un country de Funes. En las fotos se pudo ver la larga mesa de Nochebuena y detalles de la celebración, en un clima distendido y lejos del ruido mediático.