El Gobierno volverá a impulsar cambios en la Ley de Salud Mental durante las sesiones ordinarias

La iniciativa, que aún se encuentra en etapa de redacción, podría ser anunciada por el presidente Javier Milei durante la Apertura de Sesiones del Congreso, a comienzos de marzo. Entre los puntos que se analizan figuran la posibilidad de que los jueces adopten medidas de atención urgente; la definición de cuatro supuestos concretos para la internación como recurso terapéutico excepcional; la habilitación de neuropsiquiátricos; la facultad del defensor para solicitar medidas terapéuticas; cambios en las condiciones de egreso y rehabilitación de los pacientes; y una modificación en la composición del Órgano de Revisión.