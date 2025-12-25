¿Cuánto puedo llegar a pagar una asistencia al viajero en el exterior?

Con el inicio de la temporada de vacaciones, una duda empieza a aparecer entre quienes están por salir del país: ¿mi prepaga incluye asistencia al viajero? Aunque pocos lo saben, muchas empresas de medicina privada ofrecen este beneficio dentro de sus planes, desde los más básicos hasta los premium, variando en cobertura, destinos y condiciones de uso.
Hoy, prepagas como OSDE, Swiss Medical, Medicus, Medifé, SanCor Salud, Avalian, Accord Salud, Prevención Salud del grupo Sancor Seguros e incluso opciones más accesibles como PreMedic, cuentan con convenios con compañías especializadas –como Universal Assistance, Pax Assistance o Cardinal Assistance– que brindan cobertura médica en el exterior.
De acuerdo con un relevamiento de MiObraSocial.com.ar, la mayoría de los planes de gama media y alta ya incorporan este servicio sin costo adicional, mientras que los planes económicos suelen limitar el beneficio a países limítrofes o requieren un upgrade pago para ampliar su alcance.
La diferencia entre cobertura local e internacional es significativa. Mientras que dentro del país las prepagas responden a través de sus propias redes de prestadores, en el exterior lo hacen por medio de compañías de asistencia que cubren urgencias médicas, traslados, internaciones, provisión de medicamentos, odontología de urgencia e incluso servicios más complejos como repatriación sanitaria o funeraria. Algunas también contemplan acompañamiento de menores en caso de hospitalización del titular, un punto clave para familias viajeras.
Además, la irrupción de la telemedicina transformó la experiencia del usuario. Hoy, casi todas las prepagas incluyen líneas de atención 24 horas y videollamadas médicas desde cualquier parte del mundo, lo que permite resolver consultas tempranas y evitar visitas innecesarias a centros de salud durante el viaje.
Sin embargo, los especialistas advierten que la cobertura no es automática. En varios casos es necesario activar el servicio antes de viajar, especialmente cuando el destino es fuera de América latina. También existen límites de permanencia: los beneficios suelen cubrir entre 30 y 60 días consecutivos por viaje, dependiendo del plan.
A la hora de elegir una asistencia al viajero, los expertos recomiendan analizar tres variables clave: destino, duración y actividades programadas. Países con costos de salud elevados, como Estados Unidos, requieren montos de cobertura significativamente superiores. Y destinos como el Espacio Schengen exigen como requisito de ingreso un seguro médico con un mínimo de 30.000 euros de cobertura.
Para viajes con actividades de riesgo –esquí, buceo, senderismo de altura– es necesario verificar que la póliza las contemple o contratar extensiones adicionales.
También es necesario prestar atención a coberturas para enfermedades preexistentes, ya que no todas las pólizas las incluyen automáticamente. Para zonas con enfermedades endémicas, como dengue o malaria en partes de Asia, es fundamental viajar con un plan robusto que garantice atención inmediata en caso de necesidad.
“Si bien la principal razón para contratar un plan de medicina prepaga es la cobertura médica local, el hecho de que muchas incluyan un servicio de asistencia al viajero es un beneficio adicional valioso que pocas personas conocen, y puede significar un ahorro considerable al momento de viajar”, explica Mariana Di Franco, socia fundadora de MiObraSocial, primer sitio especializado en Obras Sociales y Medicina Prepaga de Argentina.
El ahorro puede ser significativo. Una familia tipo que planea viajar 10 días a Brasil necesitaría contratar un seguro de viaje cuyo costo ronda los $ 800.000 (aproximadamente U$S 550). Ese monto equivale al valor mensual del plan 210 de OSDE o del plan Plata de Medifé, que ya incluyen asistencia internacional sin costo adicional. Es decir, quienes ya cuentan con estos planes podrían evitar ese gasto simplemente activando el beneficio.
En un contexto de viajeros más informados y presupuestos ajustados, la asistencia al viajero incluida en las prepagas se convierte en un diferencial cada vez más valorado.
La recomendación de los expertos es clara: antes de comprar un seguro privado, revisar si tu prepaga ya lo ofrece. El impacto económico y la tranquilidad durante las vacaciones pueden ser notables.