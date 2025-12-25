¿Cuánto puedo llegar a pagar una asistencia al viajero en el exterior?

La diferencia entre cobertura local e internacional es significativa. Mientras que dentro del país las prepagas responden a través de sus propias redes de prestadores, en el exterior lo hacen por medio de compañías de asistencia que cubren urgencias médicas, traslados, internaciones, provisión de medicamentos, odontología de urgencia e incluso servicios más complejos como repatriación sanitaria o funeraria. Algunas también contemplan acompañamiento de menores en caso de hospitalización del titular, un punto clave para familias viajeras.