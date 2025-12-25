Secciones
LA GACETA
EconomíaNoticias económicas

Leve suba de las ventas minoristas por Navidad, con consumo austero y fuerte uso del crédito

La comercialización creció 1,3% interanual a precios constantes, impulsada por promociones y financiamiento, según CAME.

Compras navideñas. LA GACETA / MATÍAS VIEITO Compras navideñas. LA GACETA / MATÍAS VIEITO
Hace 3 Hs

Las ventas navideñas en los comercios minoristas PyMes subieron 1,3% frente al año pasado, a precios constantes.

La Navidad 2025 se caracterizó por una alta implementación de acciones comerciales, alcanzando al 89,3% de los establecimientos. No obstante, el consumo reflejó una marcada austeridad y dependencia del crédito debido al nivel de endeudamiento y la retracción del poder adquisitivo de los hogares, consignó el último relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Para el 32,7% de los comerciantes, las ventas fueron mejor o mucho mejor de lo esperado, mientras que el 21,4% señaló que fueron peor o mucho peor. En tanto, el 45,9% opinó que fueron iguales a lo que suponían.

"Si bien se registró una mayor previsibilidad en los precios, la demanda se concentró en segmentos económicos y ofertas específicas, traccionada principalmente por herramientas de financiación extendida y el impacto, en algunos casos, de bonos provinciales que compensaron parcialmente la debilidad de los ingresos corrientes", señaló el informe privado.

El ticket promedio se ubicó en $36.266, siendo el valor más alto $60.041 en calzado y marroquinería, y el más bajo $34.484 en librerías.

Respecto de la incidencia de la actividad navideña en el balance comercial del mes, el 40,9% de los consultados manifestó que las ventas “sumaron, pero no cambiaron el panorama”. 

Por su parte, el 31,1% de los comercios señaló que “tuvieron un impacto moderado en las ventas mensuales”, mientras que un 21,9% de la muestra consideró que “fueron claves para impulsar las ventas del mes”. Finalmente, el 6,1% restante indicó que no tuvieron impacto en el desempeño del periodo.

De los seis grandes rubros relevados, crecieron Perfumería (+27,8), Calzado y marroquinería (+3,3%) e Indumentaria (+1,3%). En cambio, cayeron Librería (-1,4%), Equipos de audio y video, celulares y accesorios (-4%) y Juguetería (-6,6%).

Por sectores

- Indumentaria

Las ventas subieron 1,3% a precios constantes frente a la misma fecha de 2024. El sector reflejó una actividad comercial condicionada por la erosión del poder adquisitivo y el nivel de endeudamiento de los consumidores. Aunque el volumen de ventas superó el promedio del mes por factores estacionales, el desempeño global se situó por debajo de las expectativas iniciales. La concreción de operaciones estuvo vinculada a la disponibilidad de financiación con tarjetas de crédito (de 3 a 12 cuotas) y promociones bancarias específicas. Se observó una disparidad competitiva respecto a las grandes marcas en cuanto a profundidad de ofertas y opciones de pago aplazado.

- Equipos de audio, video, celulares y accesorios

Las ventas cayeron 4% a precios constantes frente a la misma fecha de 2024 y el ticket promedio fue de $47.088. El sector registró una demanda selectiva, orientada principalmente a la telefonía móvil y artículos bajo regímenes de oferta. La apertura de importaciones y la contracción del poder adquisitivo limitaron el volumen transaccional, resultando en niveles de venta inferiores a las proyecciones estacionales. La dinámica comercial dependió de mecanismos de financiación en seis cuotas sin interés y bonificaciones por pago al contado. A pesar del impacto positivo de eventos de promoción local, el comportamiento del consumidor se mantuvo centrado en la adquisición de productos de necesidad inmediata.

- Calzado y marroquinería

Las ventas aumentaron 3,3% a precios constantes frente a la misma fecha de 2024 y el ticket promedio fue de $60.041. El rubro registró una demanda concentrada en la jornada del 23 de diciembre y con preferencia por artículos de menor costo. La dinámica comercial dependió del financiamiento en cuotas y de la captación de liquidez de bonos provinciales ante la ineficacia de promociones con montos mínimos de compra. El flujo de ventas se sostuvo mediante la flexibilización de condiciones comerciales y la aplicación de descuentos directos por pago en efectivo.

- Perfumería

 Las ventas crecieron 27,8% a precios constantes frente a la misma fecha de 2024, con un ticket promedio de $48.414. El sector registró su mayor nivel de actividad comercial en un periodo de cinco días, con picos de ventas concentrados entre el 22 y el 24 de diciembre. La coincidencia de la víspera de Navidad con un día miércoles favoreció una extensión de la oferta, la cual fue complementada por programas de financiamiento bancario. Se observó una recuperación en la demanda de fragancias importadas y un sostenimiento de la dinámica de ventas durante la totalidad del mes en comparación con periodos anteriores.

- Juguetería

Las ventas cayeron 6,6% a precios constantes frente a la misma fecha de 2024 y el ticket promedio fue de $48.800. El sector de juguetería registró una contracción en la facturación y ventas limitadas por la competencia de canales de comercialización de bajo costo. La dinámica comercial se sostuvo mediante descuentos por pago contado de entre el 15% y 50%, junto a financiación en 6 cuotas sin interés. Si bien la organización de eventos locales incrementó el flujo de personas en los centros comerciales, el impacto fue insuficiente para revertir el déficit operativo anual. Predominó el uso de tarjetas de crédito y promociones bancarias específicas para concretar las operaciones.

- Librería

Las ventas cayeron 1,4% a precios constantes frente a la misma fecha de 2024 y el ticket promedio de venta fue $34.484. La actividad en el rubro librería se concentró en la última semana del periodo, traccionada por la demanda estacional y por quienes deciden adelantar las compras para el inicio de clases mediante acuerdos con instituciones. La financiación en tres cuotas sin interés y el impacto de los bonos provinciales actuaron como dinamizadores ante un consumo restringido y con variaciones en los precios de los artículos. No obstante, el volumen de facturación no alcanzó las expectativas previstas, afectado por el desplazamiento de la demanda hacia formatos digitales. El desempeño se caracterizó por operaciones de bajo valor unitario y la aplicación de descuentos por pago al contado para incentivar la concreción de ventas.

Temas Navidad Confederación Argentina de la Mediana EmpresaArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Aseguran que el precio de los alimentos frenó la suba en la tercera semana de diciembre

Aseguran que el precio de los alimentos frenó la suba en la tercera semana de diciembre

Megaoperación de cierre de año: el Grupo Ruiz adquiere Latin Lemon

Megaoperación de cierre de año: el Grupo Ruiz adquiere Latin Lemon

Tucumán, en el top cinco del Norte Grande por sus oportunidades para inversiones sostenibles

Tucumán, en el top cinco del Norte Grande por sus oportunidades para inversiones sostenibles

¿Qué hacer con tu aguinaldo? Tips de una especialista para ordenar los gastos

¿Qué hacer con tu aguinaldo? Tips de una especialista para ordenar los gastos

Los tres niveles de clase media en Argentina y cuánta plata hay que ganar para pertenecer

Los tres niveles de clase media en Argentina y cuánta plata hay que ganar para pertenecer

Lo más popular
Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700
1

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín
2

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín

Qué es el íleo posoperatorio, la complicación por la que Cristina Kirchner seguirá internada
3

Qué es el "íleo posoperatorio", la complicación por la que Cristina Kirchner seguirá internada

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA
4

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura
5

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura

Una organización tucumana viaja al norte de Salta para compartir la Navidad con comunidades indígenas
6

Una organización tucumana viaja al norte de Salta para compartir la Navidad con comunidades indígenas

Más Noticias
Alerta de la Embajada: el pedido urgente para los argentinos que viajan a Chile por la ola de encerronas y robos

Alerta de la Embajada: el pedido urgente para los argentinos que viajan a Chile por la ola de "encerronas" y robos

Así es el lujoso nido de amor de La Joaqui y Luck Ra: paredes de madera y ventanales gigantes

Así es el lujoso nido de amor de La Joaqui y Luck Ra: paredes de madera y ventanales gigantes

Qué es el íleo posoperatorio, la complicación por la que Cristina Kirchner seguirá internada

Qué es el "íleo posoperatorio", la complicación por la que Cristina Kirchner seguirá internada

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura

El drama de Mirtha Legrand: la decisión de Juana Viale que la dejaría sin temporada en Mar del Plata

El drama de Mirtha Legrand: la decisión de Juana Viale que la dejaría sin temporada en Mar del Plata

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín

Comentarios