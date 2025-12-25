Leve suba de las ventas minoristas por Navidad, con consumo austero y fuerte uso del crédito

Las ventas cayeron 1,4% a precios constantes frente a la misma fecha de 2024 y el ticket promedio de venta fue $34.484. La actividad en el rubro librería se concentró en la última semana del periodo, traccionada por la demanda estacional y por quienes deciden adelantar las compras para el inicio de clases mediante acuerdos con instituciones. La financiación en tres cuotas sin interés y el impacto de los bonos provinciales actuaron como dinamizadores ante un consumo restringido y con variaciones en los precios de los artículos. No obstante, el volumen de facturación no alcanzó las expectativas previstas, afectado por el desplazamiento de la demanda hacia formatos digitales. El desempeño se caracterizó por operaciones de bajo valor unitario y la aplicación de descuentos por pago al contado para incentivar la concreción de ventas.