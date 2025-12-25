El historial oculto de Beto Casella: Ángel de Brito confirmó los romances del conductor con tres famosas que nadie imaginaba

El desembarco de Beto Casella en la pantalla de América TV no solo provocó un terremoto en las planillas de rating, sino que desató una verdadera "caja de Pandora" sobre su vida privada. En un clima de tensión mediática, fue Ángel de Brito quien decidió cruzar el límite y revelar lo que muchos callaban: el pasado sentimental del conductor de Bendita con tres figuras de altísimo perfil en el espectáculo argentino.