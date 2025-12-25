El historial oculto de Beto Casella: Ángel de Brito confirmó los romances del conductor con tres famosas que nadie imaginaba

El desembarco de Beto Casella en la pantalla de América TV no solo provocó un terremoto en las planillas de rating, sino que desató una verdadera "caja de Pandora" sobre su vida privada. En un clima de tensión mediática, fue Ángel de Brito quien decidió cruzar el límite y revelar lo que muchos callaban: el pasado sentimental del conductor de Bendita con tres figuras de altísimo perfil en el espectáculo argentino.
La lista negra que salió a la luz en LAM
Todo comenzó cuando en LAM analizaban la extraña pelea entre Beto y su eterna lopera, Edith Hermida. Entre rumores de "tensión sexual" y facturas pasadas, la conversación derivó en los amores reales del conductor. Fue allí donde De Brito, sin filtros, decidió confirmar los tres nombres que sacudieron el estudio.
Marcela Tauro: La primera confirmación llegó tras un comentario de Laura Ubfal. La histórica panelista de Intrusos no solo tuvo un romance con Casella, sino que, según allegados, mantienen un excelente recuerdo mutuo. "Ella habló muy bien de él", señalaron, dejando claro que el vínculo fue intenso y genuino.
Marixa Balli: El nombre que más impacto causó fue el de la "reina de la cachaca". La actual "angelita" no pudo ocultar la sorpresa cuando De Brito reveló que ella también formó parte del historial amoroso de Beto, sumando un capítulo inesperado a la biografía de ambos.
Karina Iavícoli: Para cerrar el "tridente" de famosas, Ángel sumó a la reconocida periodista de espectáculos. Una relación que se mantuvo bajo siete llaves durante años y que hoy vuelve al centro de la escena.
Un pase de canal teñido de archivos calientes
Esta revelación no llega en cualquier momento. Beto Casella se encuentra en el ojo de la tormenta tras dejar su histórico lugar para mudarse a la competencia. Lo que parecía ser un simple movimiento profesional se transformó en una guerra de declaraciones donde su pasado amoroso se convirtió en la mejor arma de sus colegas.
Mientras Casella se prepara para su gran debut, estas historias que "todos sabían" pero nadie decía, vuelven a poner al conductor en una faceta de galán oculto que pocos conocían. ¿Saldrán más nombres a la luz ahora que la veda parece haberse levantado? En la televisión argentina, cuando se corre el velo, el pasado nunca se queda quieto.