Guardianes de cuatro patas en Tucumán: la División Canes de la Policía celebró los 50 años de servicio y compromiso

La Policía de Tucumán celebró esta semana el 50° aniversario de la División Canes, una unidad clave en la lucha contra el delito y el narcotráfico en la provincia. La ceremonia incluyó la entrega de distinciones al personal destacado durante el año y un especial homenaje a los canes que dejaron huella en el servicio, como “Alex” y “Luna”.
Durante el encuentro, realizado en el Auditorio Policial “Independencia” de la Subjefatura de Policía, se destacó el rol fundamental de los perros detectores en operativos de seguridad, especialmente en el Operativo Lapacho, donde el can “Alex” tuvo actuaciones sobresalientes en el hallazgo de drogas ilícitas en puestos fronterizos.
“El trabajo de nuestros canes ha sido clave para fortalecer las políticas de seguridad impulsadas por el Gobierno de la Provincia, el Ministerio de Seguridad, la Jefatura de Policía y la Dirección de Unidades Especiales”, afirmó el comisario principal Bruno Sánchez, titular de la Dirección de Caballería y Canes.
En ese marco, aclaró que “Alex” obtuvo “resultados altamente positivos en numerosos procedimientos” y remarcó que durante el año se certificaron cuatro canes y cinco guías ante la División de Canes Detectores de la Policía Federal, dependiente de la Superintendencia de Lucha contra el Narcotráfico.
Sánchez también resaltó un avance histórico para la fuerza: la inauguración del primer Centro de Cinotecnia de Tucumán, ubicado en Las Talitas. “Allí trabajamos en la reproducción, el adiestramiento y la capacitación de los guías. Actualmente estamos entrenando nueve cachorros de un año y siete meses, que realizan un trabajo constante junto a sus guías y adiestradores”, explicó.
Uno de los momentos más conmovedores fue la despedida de la can “Luna”, una ovejera alemana de ocho años que pasó a retiro tras seis años de servicio en el área de seguridad y protección. Entre aplausos y muestras de afecto, se anunció que ahora integrará una familia que se encargará de su cuidado. “Se ganó el cariño y el respeto de todos”, expresó Sánchez.
Durante el acto también se recordó a “Wanda”, una can de rastreo de personas con vida que protagonizó numerosas intervenciones exitosas. “El año pasado, ya en retiro y junto a sus cuidadores, nos dejó, pero su legado permanece en la memoria de la institución y de la ciudadanía tucumana”, evocó el director.
El cabo Maximiliano Peralta, instructor y adiestrador, puso el acento en el vínculo humano-animal que sostiene el trabajo de la División. “Para pertenecer a esta unidad debe existir ante todo un amor genuino. El guía y el adiestrador necesitan un vínculo recíproco con el animal. Sin ese lazo, no es posible formar un can para la búsqueda de personas o la detección de narcóticos”, aseguró.
Finalmente, el veterinario Gustavo Valdez destacó la dedicación del equipo que cuida la salud de los animales. “Es un orgullo formar parte de una División que en los últimos años creció con mucho ímpetu. El aporte de canes y equinos es fundamental para la seguridad. Estamos disponibles las 24 horas porque trabajar con animales requiere amor, compromiso y una entrega muy especial”, concluyó.