Guardianes de cuatro patas en Tucumán: la División Canes de la Policía celebró los 50 años de servicio y compromiso

El cabo Maximiliano Peralta, instructor y adiestrador, puso el acento en el vínculo humano-animal que sostiene el trabajo de la División. “Para pertenecer a esta unidad debe existir ante todo un amor genuino. El guía y el adiestrador necesitan un vínculo recíproco con el animal. Sin ese lazo, no es posible formar un can para la búsqueda de personas o la detección de narcóticos”, aseguró.