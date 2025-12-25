Qué juegos podés tener gratis en Navidad y cómo conseguir más promociones

Las plataformas digitales Steam y Epic Games Store celebran el final de año con la entrega de diversos títulos sin costo para los usuarios de computadoras. Esta campaña especial permite sumar experiencias de géneros variados a la biblioteca personal de forma permanente antes de que terminen los plazos establecidos.
La tienda de Valve presenta opciones que abarcan desde el misterio histórico hasta la acción arcade retro. Por otro lado, la tienda de los creadores de Fortnite ofrece un regalo diario diferente durante toda la temporada navideña.
Títulos destacados en la tienda Steam
El videojuego The Deed: Dynasty, tiene una expansión que termina su oferta este 25 de diciembre. Este juego invita a los usuarios a manipular pruebas en crímenes ocurridos en diferentes épocas históricas. La selección también incluye Undercroft Warriors, un título que rinde homenaje a los clásicos de supervivencia contra oleadas de enemigos.
Otras alternativas gratuitas son el simulador Poker Omaha y el juego de carreras locales llamado Gemini Rush. La plataforma permite que los jugadores conserven estas obras para siempre una vez que las agregan a su cuenta personal. El tiempo para obtener estos beneficios termina pronto, por lo que la rapidez resulta fundamental para los interesados.
El gran regalo de Epic Games Store
La tienda regala hoy The Callisto Protocol, una obra de terror y supervivencia ambientada en una prisión espacial. El protagonista es Jacob Lee, un preso que debe enfrentar criaturas en la luna de Júpiter durante el año 2320. Esta promoción termina el 25 de diciembre a las 13:00, momento en el que llegará un nuevo título a la rotación diaria. El juego exige requisitos técnicos elevados debido a su calidad visual.
Para obtener estos regalos, los interesados deben ingresar a sus cuentas personales en los sitios oficiales o aplicaciones de escritorio. En Steam, basta con buscar cada producto y presionar el botón para añadirlo a la biblioteca. En Epic Games Store, el proceso requiere entrar a la sección de juegos gratuitos y reclamar el título del día. Estos pasos garantizan el acceso al contenido incluso después del cierre de las promociones temporales.