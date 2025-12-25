Qué juegos podés tener gratis en Navidad y cómo conseguir más promociones

El gran regalo de Epic Games Store

La tienda regala hoy The Callisto Protocol, una obra de terror y supervivencia ambientada en una prisión espacial. El protagonista es Jacob Lee, un preso que debe enfrentar criaturas en la luna de Júpiter durante el año 2320. Esta promoción termina el 25 de diciembre a las 13:00, momento en el que llegará un nuevo título a la rotación diaria. El juego exige requisitos técnicos elevados debido a su calidad visual.