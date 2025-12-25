Secciones
Se viene un 2026 con todo: la agenda de los shows nacionales confirmados en Tucumán

El primer semestre tiene nombres confirmados con espectáculos convocantes en los Valles Calchaquíes y en la capital. Una grilla que tiene muchas negociaciones todavía abiertas. Quienes vendrán seguro y los que están en veremos.

Hace 2 Hs

Pese a que la temporada 2025 aún no termina de despedirse, el 2026 ya está armándose en término de visitas de artistas de renombre internacional a la provincia. Si bien la agenda tiene todavía muchas negociaciones abiertas y en marcha, ya hay nombres importantes confirmados para abrir un año que se anticipa como variado e intenso, con la característica principal de que Tucumán se consolidará definitivamente como una plaza de excelencia en la región. A ellos se sumará una oferta de bandas y solistas locales abarcará todos los géneros y estilos.

Esto implica un movimiento importante de fans de todo el NOA que confluirán en los escenarios locales, con la repercusión económica que ello genera. Es que cada show como tal excede lo estrictamente artístico, más allá de que sea su naturaleza: hay una industria cultural que lo rodea y que es altamente rentable, expresada en marketing y publicidad, alojamiento, traslados, alimentación del público, stands de emprendedores y cuentapropistas, empleos transitorios de quienes montan y desmontan el espacio, catering, impuestos y tasas a abonar y un sinfín de actividades que se reflejan en ingresos para quienes pululan alrededor de cada show.

La grilla de visitas será abierta con Chiquino y sus Maravillas, Diableros Jujeños y el trío Destino San Javier el 9 y 10 de enero en la Fiesta Nacional del Antigal en Colalao del Valle, con una cartelera que tendrá muchos otros nombres y referentes populares locales.

Al día siguiente, en el Teatro Puerto Libertad se presentará por primera vez en Tucumán Walter Sidotti (ex Los Redonditos de Ricota) al frente de su grupo Tarea Fina y junto a El Soldado, con una fiesta ricotera que promete ser inolvidable.

El viernes 16 de enero, la actividad se trasladará a El Mollar, con la presencia estelar de Abel Pintos para un show en el que recorrerá sus grandes clásicos y sus últimos temas, en un paseo por “Motivos”, “Oncemil”, “La llave”, “De solo vivir” y muchas otras canciones.

Una semana más tarde será el primer recital del año de un clásico visitante folclórico a la provincia: el Chaqueño Palavecino es el nombre principal del festival Don Vargas que tendrá lugar en el club Juventud Unida de Tafí Viejo.

En febrero, la cartelera se abre a la electrónica con la Dj ucraniana Korolova presentando su set de techno melódico y house progresivo en la hostería Atahualpa de Tafí Viejo el viernes 6, dentro de Proyecto Aborigen.

En Tafí del Valle, del 20 al 22 de ese mes se realizará la Fiesta Nacional del Queso, con la participación de Ángela Leiva, Las Voces de Orán, Christian Herrera, Lázaro Caballero, Sergio Galleguillo, Q’ Lokura y Los Herrera, entre otros. Otro evento será la tradicional Fiesta de la Pachamama en Amaicha del Valle, aún sin fecha precisa ni artistas anunciados.

El viernes 20 de marzo abrirá el teatro Mercedes Sosa a a la visita de  grupos nacionales, con la presencia del cuarteto de cello y violín Ave Fénix con su espectáculo “Cuerdas paralelas”, con versiones propias de temas populares.

Abril se presenta como el mes más fuerte en presencias, agobiante para el bolsillo. El miércoles 1 llegará Tini Stoessel al Hipódromo con su recital “Futttura”, que anuncia como una revolución en la forma en que su música es presentada en vivo por lo que lo definió como “el mayor desafío de toda mi carrera”. Con una estética futurista y actividades interactivas para el público, que le permitirán vivir una experiencia inmersiva, es una reinvención de su estilo.

Sin tiempo para el descanso, el sábado 4 Tan Biónica ocupará el club Central Córdoba con un recorrido por sus canciones más conocidas y las más recientes. Chano Moreno Charpentier, Bambi Moreno Charpentier, Sebastián Seoane y Diego Lichtenstein ofrecerán sus temas que unifican rock, pop y electrónica, con letras emotivas y ritmos pegadizos que nunca de olvidan y ya forman parte del repertorio nacional.

El jueves 9, Ángela Torres presentará en el Mercedes Sosa “No me olvides”, un espectáculo que “refleja la esencia de su primer álbum: íntimo, visceral y profundamente emocional a través de una puesta visual y sonora envolvente”, según promete, en un giro en su forma de interpretar.

El Central Córdoba volverá a llenarse el sabado 11, esta vez con la presencia de Luciano Pereyra, en el marco de su nueva gira “Te sigo amando”. El cantautor tiene más de 25 años de carrera y 15 discos editados en una trayectoria que suma seguidores nuevos y convoca a los de siempre.

Para el segundo semestre, el único anunciado hasta el momento es el cantautor español Álex Ubago en el Mercedes Sosa, que traerá su gira 25 Aniversario, cargada de emoción, nostalgia y canciones, el martes 10 de noviembre.

En conversaciones

Hay muchísimos más casilleros por llenar y para ello hay infinidad de negociaciones en marcha.

Un recorrido por los distintos productores de la provincia (en estricta reserva, para que no se frustre ninguna conversación) permite augurar los rock de Los Piojos, a cargo de su fundador Micky Rodríguez, de Cabezones, de Arde la Sangre, los covers de MTV Hitz y la estética de Eruca Sativa.

Por aparte, el nombre de Los Fabulosos Cadillacs vuelve a sonar fuerte, para lo cual se busca un espacio que pueda albergar a sus fans (como el Palacio de los Deportes). En el mismo sentido, el regreso a la provincia de Cazzu (la rapera jujeña Julieta Emilia Cazzuchelli, quien estudió cine en la Escuela de la UNT) es otra posibilidad cierta para el año que está por empezar.

