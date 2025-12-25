Se viene un 2026 con todo: la agenda de los shows nacionales confirmados en Tucumán

Esto implica un movimiento importante de fans de todo el NOA que confluirán en los escenarios locales, con la repercusión económica que ello genera. Es que cada show como tal excede lo estrictamente artístico, más allá de que sea su naturaleza: hay una industria cultural que lo rodea y que es altamente rentable, expresada en marketing y publicidad, alojamiento, traslados, alimentación del público, stands de emprendedores y cuentapropistas, empleos transitorios de quienes montan y desmontan el espacio, catering, impuestos y tasas a abonar y un sinfín de actividades que se reflejan en ingresos para quienes pululan alrededor de cada show.