El mensaje de Mauricio Macri por Navidad: "Vamos a seguir del lado del cambio y de quienes sueñan con un país mejor"

También insistió en que el compromiso del espacio político trasciende los resultados electorales y se sostiene en la expectativa de cada ciudadano por avanzar: “Por eso seguimos. Porque nuestro compromiso no es con un resultado electoral, sino con cada argentino que espera un Estado que funcione y una oportunidad para crecer. Ahí estuvimos, ahí estamos y ahí vamos a seguir: del lado del cambio, de la libertad y de quienes sueñan con un país mejor”.