El mensaje de Mauricio Macri por Navidad: "Vamos a seguir del lado del cambio y de quienes sueñan con un país mejor"

"Los equipos que creen en el cambio se fortalecen", afirmó el ex presidente.

Hace 11 Min

El ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, compartió este miércoles un mensaje navideño y reconoció que el 2025 fue un año que “tuvo momentos difíciles” que los obligó a “pensar, a revisar y a aprender”.

A través de un video que difundió en la cuenta de Instagram del PRO, el ex jefe de Estado afirmó que “ese aprendizaje nos recordó algo central: los cambios profundos no se construyen sin obstáculos, y los equipos que creen en el cambio no se quiebran, se fortalecen”.

“Cuando un año se termina, todos miramos para atrás. Recordamos lo que hicimos bien, lo que aprendimos y lo que nos tocó enfrentar. Y entendemos algo esencial: la política no es sólo ganar elecciones; es transformar la vida de la gente”, agregó. 

El ex mandatario puso en valor la gestión de su partido en distintas jurisdicciones y reivindicó el impacto de su administración. “En cada provincia y en cada ciudad donde gobernamos se confirmó una certeza: cuando el PRO gestiona, las cosas cambian. Porque gobernar es estar todos los días, escuchar, resolver y avanzar”, dijo. 

También insistió en que el compromiso del espacio político trasciende los resultados electorales y se sostiene en la expectativa de cada ciudadano por avanzar: “Por eso seguimos. Porque nuestro compromiso no es con un resultado electoral, sino con cada argentino que espera un Estado que funcione y una oportunidad para crecer. Ahí estuvimos, ahí estamos y ahí vamos a seguir: del lado del cambio, de la libertad y de quienes sueñan con un país mejor”.

“Que este fin de año nos encuentre unidos y orgullosos de lo que logramos, pero sobre todo mirando hacia adelante. Todo lo construido nos proyecta hacia un futuro más desafiante y lleno de oportunidades”, finalizó. 

