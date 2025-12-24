El mensaje de Mauricio Macri por Navidad: "Vamos a seguir del lado del cambio y de quienes sueñan con un país mejor"

El ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, compartió este miércoles un mensaje navideño y reconoció que el 2025 fue un año que “tuvo momentos difíciles” que los obligó a “pensar, a revisar y a aprender”.
A través de un video que difundió en la cuenta de Instagram del PRO, el ex jefe de Estado afirmó que “ese aprendizaje nos recordó algo central: los cambios profundos no se construyen sin obstáculos, y los equipos que creen en el cambio no se quiebran, se fortalecen”.
“Cuando un año se termina, todos miramos para atrás. Recordamos lo que hicimos bien, lo que aprendimos y lo que nos tocó enfrentar. Y entendemos algo esencial: la política no es sólo ganar elecciones; es transformar la vida de la gente”, agregó.
El ex mandatario puso en valor la gestión de su partido en distintas jurisdicciones y reivindicó el impacto de su administración. “En cada provincia y en cada ciudad donde gobernamos se confirmó una certeza: cuando el PRO gestiona, las cosas cambian. Porque gobernar es estar todos los días, escuchar, resolver y avanzar”, dijo.
También insistió en que el compromiso del espacio político trasciende los resultados electorales y se sostiene en la expectativa de cada ciudadano por avanzar: “Por eso seguimos. Porque nuestro compromiso no es con un resultado electoral, sino con cada argentino que espera un Estado que funcione y una oportunidad para crecer. Ahí estuvimos, ahí estamos y ahí vamos a seguir: del lado del cambio, de la libertad y de quienes sueñan con un país mejor”.
“Que este fin de año nos encuentre unidos y orgullosos de lo que logramos, pero sobre todo mirando hacia adelante. Todo lo construido nos proyecta hacia un futuro más desafiante y lleno de oportunidades”, finalizó.