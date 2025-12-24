Los dólares financieros operaron estables y las acciones subieron en la previa de Nochebuena

El mercado argentino volvió a operar un 24 de diciembre, aunque la rueda fue acotada por el feriado bancario y un bajo volumen de transacciones, aunque dejó un balance mayormente estable en el frente cambiario y positivo para las acciones.
En el segmento accionario, la Bolsa porteña comenzó el día en terreno negativo, pero logró revertir la tendencia pasado el mediodía y terminó la jornada con una suba del 0,2%. El índice se ubicó en 3.121.145 unidades, equivalente a unos U$S2.044 al ajustar por el dólar Contado con Liquidación, lo que implicó un avance del 0,4%.
Dentro del panel líder, integrado por las acciones con mayor volumen de operaciones, las mayores subas se registraron en Transener, que avanzó un 4,1%, seguida por Irsa y BYMA, ambas con alzas del 1,5%.
La jornada también estuvo marcada por la apertura de la Bolsa de Nueva York, que operó hasta las 13 (15 en Argentina). En ese contexto, el S&P 500 cerró en máximos históricos y ese impulso positivo se trasladó a los papeles argentinos que cotizan en el exterior. Globant encabezó las subas con un avance del 1,5%, seguida por Loma Negra (+0,9%), Banco Macro (+0,8%) e Irsa (+0,8%).
La operatoria del 24 de diciembre volvió a ser una excepción dentro del calendario bursátil argentino. En 2024, BYMA había anunciado por primera vez en su historia la apertura del mercado en esa fecha, con operaciones hasta las 15, una modalidad que se repitió nuevamente este año, consignó un artículo del diario La Nación.
¿Cómo operaron los dólares financieros?
Este miércoles, los dólares financieros transitaron la jornada sin grandes sobresaltos. El dólar MEP finalizó en $1.481,63, con un avance de $5,19 respecto del cierre previo, lo que representó una suba del 0,1%.
En contrapartida, el Contado con Liquidación (CCL) registró una leve baja de $4,91 y cerró en $1.526,89, con una variación negativa del 0,2%.