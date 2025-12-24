Los dólares financieros operaron estables y las acciones subieron en la previa de Nochebuena

La jornada también estuvo marcada por la apertura de la Bolsa de Nueva York, que operó hasta las 13 (15 en Argentina). En ese contexto, el S&P 500 cerró en máximos históricos y ese impulso positivo se trasladó a los papeles argentinos que cotizan en el exterior. Globant encabezó las subas con un avance del 1,5%, seguida por Loma Negra (+0,9%), Banco Macro (+0,8%) e Irsa (+0,8%).