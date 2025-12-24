Secciones
LA GACETA
EconomíaNoticias económicas

Los dólares financieros operaron estables y las acciones subieron en la previa de Nochebuena

El S&P 500 cerró en máximos históricos y ese impulso positivo se trasladó a los papeles argentinos que cotizan en el exterior.

Los dólares financieros operaron estables y las acciones subieron en la previa de Nochebuena
Hace 39 Min

El mercado argentino volvió a operar un 24 de diciembre, aunque la rueda fue acotada por el feriado bancario y un bajo volumen de transacciones, aunque dejó un balance mayormente estable en el frente cambiario y positivo para las acciones.

En el segmento accionario, la Bolsa porteña comenzó el día en terreno negativo, pero logró revertir la tendencia pasado el mediodía y terminó la jornada con una suba del 0,2%. El índice se ubicó en 3.121.145 unidades, equivalente a unos U$S2.044 al ajustar por el dólar Contado con Liquidación, lo que implicó un avance del 0,4%.

Dentro del panel líder, integrado por las acciones con mayor volumen de operaciones, las mayores subas se registraron en Transener, que avanzó un 4,1%, seguida por Irsa y BYMA, ambas con alzas del 1,5%.

La jornada también estuvo marcada por la apertura de la Bolsa de Nueva York, que operó hasta las 13 (15 en Argentina). En ese contexto, el S&P 500 cerró en máximos históricos y ese impulso positivo se trasladó a los papeles argentinos que cotizan en el exterior. Globant encabezó las subas con un avance del 1,5%, seguida por Loma Negra (+0,9%), Banco Macro (+0,8%) e Irsa (+0,8%).

La operatoria del 24 de diciembre volvió a ser una excepción dentro del calendario bursátil argentino. En 2024, BYMA había anunciado por primera vez en su historia la apertura del mercado en esa fecha, con operaciones hasta las 15, una modalidad que se repitió nuevamente este año, consignó un artículo del diario La Nación. 

¿Cómo operaron los dólares financieros?

Este miércoles, los dólares financieros transitaron la jornada sin grandes sobresaltos. El dólar MEP finalizó en $1.481,63, con un avance de $5,19 respecto del cierre previo, lo que representó una suba del 0,1%. 

En contrapartida, el Contado con Liquidación (CCL) registró una leve baja de $4,91 y cerró en $1.526,89, con una variación negativa del 0,2%.

Temas Estados Unidos de AméricaTucumánLuis CaputoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Hito en el trigo: al 80% de la cosecha se promedian 60 qq/ha

Hito en el trigo: al 80% de la cosecha se promedian 60 qq/ha

Lo más popular
Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán
1

Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario
2

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad
3

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos
4

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos

Todos para uno y uno para todos
5

Todos para uno y uno para todos

Se derrumbó el tanque de agua de un bar en Barrio Sur y generó importantes daños
6

Se derrumbó el tanque de agua de un bar en Barrio Sur y generó importantes daños

Más Noticias
Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán

Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán

Santiago Blaquier irrumpe en el mercado azucarero tucumano: está a un paso de comprar el ingenio Concepción

Santiago Blaquier irrumpe en el mercado azucarero tucumano: está a un paso de comprar el ingenio Concepción

Sin bono, pero con aumento: cuánto cobrarán empleadas domésticas en enero 2026

Sin bono, pero con aumento: cuánto cobrarán empleadas domésticas en enero 2026

Se derrumbó el tanque de agua de un bar en Barrio Sur y generó importantes daños

Se derrumbó el tanque de agua de un bar en Barrio Sur y generó importantes daños

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

Suben las reservas y Caputo busca más dólares

Suben las reservas y Caputo busca más dólares

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos

Comentarios